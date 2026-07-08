El secretario de Educación, Juan Paura, reconoció el trabajo realizado por docentes, directivos, personal de apoyo y padres de familia durante el año escolar

Inicio / Nuevo León / Concluyen clases más de 1 millón de alumnos en Nuevo León

Más de 1 millón 52 mil estudiantes de educación básica en Nuevo León concluyeron este miércoles el ciclo escolar 2025-2026, mientras que la Secretaría de Educación anunció que durante el periodo vacacional mantendrá en los planteles para proteger las instalaciones y prevenir actos de vandalismo o robo.

La dependencia estatal informó que el cierre oficial del ciclo escolar benefició a las y los alumnos que cursaron sus estudios en 6 mil 692 escuelas públicas y particulares de la entidad.

La ceremonia oficial se realizó en el Centro de Alto Rendimiento Académico (CARA), donde el secretario de Educación, Juan Paura, reconoció el esfuerzo de docentes, directivos, personal de apoyo y familias por hacer posible el desarrollo del ciclo escolar, además de desear a los estudiantes unas vacaciones seguras y de sano esparcimiento.

"No solo concluimos un calendario académico; cerramos un año de trabajo intenso que nos permitió seguir fortaleciendo la educación en Nuevo León. El próximo ciclo escolar nos convoca a dar un paso más: consolidar la nueva Ley de Educación y avanzar en su implementación", expresó Paura.

Como parte de las actividades de clausura, Paura García convivió con las y los estudiantes y participó en una cascarita de futbol, en un ambiente de convivencia con la comunidad educativa.

De acuerdo con el calendario escolar, el personal directivo y docente continuará con actividades los días 9, 10, 13 y 14 de julio, periodo en el que participará en el Taller Intensivo Escolar para Personal Docente. El receso vacacional para los 49 mil 852 maestros iniciará el 15 de julio.

La Secretaría de Educación informó que, en coordinación con las autoridades municipales, durante las vacaciones se implementarán recorridos de vigilancia y supervisión en los planteles escolares para resguardar la infraestructura educativa y garantizar que las escuelas permanezcan en condiciones óptimas para el regreso a clases.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa en las inmediaciones de los centros educativos a las autoridades correspondientes, a fin de contribuir a la protección del patrimonio escolar durante el periodo vacacional.

Al acto asistieron la directora general del DIF Nuevo León, Alejandra Morales Mariscal; la directora del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, Melody Falcó Díaz; el secretario general de la Sección 21 del SNTE, José Francisco Martínez Calderón, y el secretario general de la Sección 50 del SNTE, Juan José Gutiérrez Reynosa.