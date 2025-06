Confirma MC salida de 'Mike' Flores; entrará al gabinete

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, Baltazar Martínez Ríos, confirmó que el ahora diputado local con licencia, Miguel Flores, se incorporará al gabinete del gobernador Samuel García, aunque no dijo en qué cargo.

Luego de que Glen Villarreal Zambrano, quien era suplente de "Mike", asumiera la diputación que éste dejó vacante, el líder estatal emecista y también diputado local habló de la salida de quien fuera coordinador de la bancada de MC.

"¿Del tema de Mike? Nada más nos comentó que tiene una invitación al gabinete; no nos dijo a qué, ni a dónde, ni nada, respetando los tiempos, cual debe ser. Nos comentó eso; sin embargo, sabemos que siempre vamos a poder contar con su apoyo", declaró Martínez Ríos.

Coordinación está en veremos

Sobre el tema de quién será el coordinador o coordinadora de la bancada de MC en la legislatura, Martínez Ríos aseguró que todos son aptos.

"La verdad: cada uno de los compañeros diputados y diputadas tiene capacidad comprobada para ser coordinadora o coordinador, pero es algo que, como acostumbramos nosotros en nuestro Movimiento, platicarlo entre nosotros y tomar la mejor decisión, y pronto sabrán quién es la coordinadora o coordinador de la bancada", declaró Martínez Ríos.

Cuestionado si hay la probabilidad de que tiempo después "Mike" se reincorpore a la curul, Martínez Ríos respondió que "nunca nada es definitivo".

Y entre quienes "suenan" para ocupar la coordinación de la bancada de MC está la vicecoordinadora, Sandra Pámanes.

Sin embargo, la propia Pámanes aseguró que será respetuosa de la designación que la dirigencia partidista a cargo de Martínez Ríos haga en consenso con los demás legisladores.

"Yo creo que no es un puesto o un cargo que se busque; creo que yo siempre he sido muy respetuosa de la institucionalidad de mi partido", sostuvo.

"Esto no es de deber, esto es un trabajo que queremos hacer siempre en equipo... Hace rato alguien me dijo que los cargos no hacen a las personas, ni tampoco a un buen político, y creo que siempre he demostrado esa capacidad para estar siempre respondiendo a lo que la comunidad está esperando", argumentó.

"Es una decisión que le corresponde al partido y vamos a esperar. "Sí, de verdad: la conciliación y el interés de todos es lo que debe prevalecer", afirmó.

La bancada de Movimiento Ciudadano tiene 9 diputados, tras la renuncia de Rocío Montalvo a ese grupo legislativo para convertirse en legisladora independiente.

Y en tanto, al ser cuestionado sobre si buscaría la coordinación de la bancada, Villarreal Zambrano fue tajante.

"Pues estamos abiertos a todas las posibilidades.. Cualquiera de los diputados te mentiría si te dice que no, pero es un proceso que va a tomar el partido y yo soy institucional: lo que el partido diga, yo siempre lo apoyo", expuso Villarreal Zambrano.

Adelantó que una de sus principales agendas será el tema ambiental, ya que viene de más de medio año de dirigir Parques y Vida Silvestre del gobierno estatal.

"Hay muchísima información, muy fresca, de cosas que desde el Congreso del Estado se podrían arreglar de manera definitiva para Nuevo León, entonces esa es la agenda que voy a traer como columna vertebral", comentó.

Recordó que en la pasada campaña electoral él traía el tema de la "Ley Antibaches" y propuestas de apoyos a adultos de la tercera edad que viven solos.

