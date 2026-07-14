Omar García Harfuch informó que la FGR investiga a 'El Jano', piloto de 'El Mayo' Zambada, además se confirma una caída histórica del 48% en homicidios dolosos

Inicio / Nacional / Piloto de 'El Mayo' y bajan homicidios: Mañanera 14 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este martes 14 de julio la "Conferencia del Pueblo" en Palacio Nacional.

A continuación, los puntos principales y anuncios más destacados que se informaron durante esta sesión.

Fin de la "Mañanera del Pueblo"

Juicio a Gobernador de NL depende del congreso local: Sheinbaum

"Un gobernador puede ser enjuiciado de acuerdo a las constituciones de cada Estado de la República y es la ministra quien tiene que dar toda la información de por qué toma esta decisión, voy a ver los argumentos que da la ministra, pero lo que sé es que hay una investigación por parte del Congreso y pues, tendría que definir el propio Congreso si procede o no”, afirmó Sheinbaum

Sheinbaum reconoce respaldo unánime del Senado por víctimas migrantes en EUA

Claudia Sheinbaum celebró que el Senado de la República, con el apoyo de todos los partidos, haya respaldado su llamado en defensa de los connacionales.

La Cámara Alta emitió un pronunciamiento en el que exige una investigación completa, transparente e imparcial tras la muerte de 17 mexicanos en operativos del ICE y centros de detención en Estados Unidos.

EUA aún no entrega pruebas contra Rubén Rocha Moya, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado evidencia que respalde las imputaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Detalló que solo sostuvo una conversación con él el mismo día en que se dieron a conocer los señalamientos, y desde entonces no han vuelto a tener contacto directo.

Audios de Marina del Pilar son distintos al caso de Maru Campos y no ameritan investigación: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aclaró que la difusión de las conversaciones de la gobernadora de Baja California no se compara con la situación de la mandataria de Chihuahua, por lo que se trata de dos asuntos totalmente separados.

FGR investiga a "El Jano", piloto que trasladó a "El Mayo" Zambada, confirma Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República es la instancia encargada de las indagatorias sobre Mauro Alberto Núñez, alias "El Jano", señalado como piloto del capo Ismael "El Mayo" Zambada.

Añadió que será la propia fiscalía quien dé a conocer los detalles del caso en su momento.

Sheinbaum presenta evolución de homicidios dolosos en México: del alza histórica a la baja más pronunciada

La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la serie histórica del promedio diario de homicidios dolosos en el país, correspondiente al periodo 2006-2026 con datos preliminares de este último año, marcando las variaciones por sexenio:

2006-2012: Crecimiento sostenido de 28.6 a 70.9 homicidios diarios, un aumento del 148%.

2012-2018: Nuevo incremento hasta los 87.9 casos diarios, con una variación del +42%.

2018-2024: Descenso moderado a 88.4 homicidios por día, una reducción del 9% .

. 2024-2026: Caída drástica a 49.7 casos diarios preliminares, la mayor baja registrada con un -46%.

Harfuch descarta riesgo de información sensible en audios de la gobernadora

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que en las grabaciones no se advierte manejo de datos confidenciales: las mesas de seguridad comparten incidencia delictiva diaria, sin contenido reservado.

Destacó que tampoco hay certeza de quién era el interlocutor, por lo que no hay motivos de alarma por filtración de información delicada.

Filtración de audios de Marina del Pilar no afecta al gobierno de Baja California: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la difusión de conversaciones de la gobernadora bajacaliforniana, señalando que la mandataria estatal ya expuso su postura y aún no se confirma el destinatario de los mensajes.

Subrayó categóricamente que el hecho “no pone en riesgo absolutamente nada” en la administración estatal.

Plan Kukulkán: más de 124 mil elementos y 280 operaciones en eventos masivos

Omar García Harfuch, presentó los resultados del operativo Plan Kukulkán, implementado para garantizar la seguridad en eventos internacionales.

Participaron más de 20 dependencias federales y estatales, integrando 23 grupos técnicos de trabajo.

Se desplegaron 124,000 efectivos en la CDMX, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Baja California e Hidalgo, y se realizaron más de 280 acciones de protección en Fan Fest y estadios.

Suman 498 toneladas de drogas y 59 mil 582 detenidos en operativos de seguridad

Del periodo octubre 2024 a junio 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los resultados nacionales de los operativos de seguridad:

Se desmantelaron 2,627 laboratorios clandestinos y zonas de concentración delictiva.

59,582 personas detenidas

498.98 toneladas de drogas, entre ellas 2,363.6 kg y más de 5 millones de pastillas de fentanilo aseguradas, además de 31,366 armas de fuego.

Registran más de 11,000 armas de fuego canjeadas en programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz"

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los resultados del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz", en marcha del 1 de octubre de 2024 al 9 de julio de 2026.

En total, se recibieron 11,684 armas de fuego: 6,409 cortas y 3,419 largas. También se entregaron 1,856 granadas, 721,759 cartuchos, 14,889 cargadores y decenas de artefactos explosivos. Paralelamente, se sustituyeron 12,124 juguetes bélicos por material didáctico.

Nuevo León registra baja del 50.6% en homicidios dolosos

Al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, Nuevo León registró una reducción del 50.6% en el promedio diario de homicidios dolosos.

La entidad se suma así a las 29 de las 32 entidades federativas que lograron disminuir este delito de alto impacto en el país.

Lee la nota completa: Nuevo León entra en Top 10 de reducción de homicidios en 2026

Reportan baja del 48% en homicidios; equivalen a 41 casos menos cada día

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Ciudadana (SESNPC), Marcela Figueroa, dio a conocer el informe de incidencia delictiva con datos consolidados al 30 de junio de 2026, donde resaltó una caída importante en los homicidios dolosos en todo el país.

“El día de hoy presentamos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de junio de 2026… podemos ver la tendencia en el promedio diario de septiembre de 2024 a junio de 2026: se observa una disminución del 48 por ciento. Al inicio de la administración se registraban 86.9 homicidios diarios en promedio y este mes cerró en 45.4, siendo el más bajo de todo el periodo analizado. Destacamos la reducción desde el inicio de la administración, de 86.9 a 45.4, lo que significa 41 homicidios dolosos menos por día. La evolución del promedio diario de homicidios a nivel nacional de 2015 a 2026 muestra que junio de 2026, con 45.4 homicidios diarios, es el más bajo de toda la serie”, señaló Figueroa.

La funcionaria detalló que el promedio bajó de 86.9 a 45.4 casos al día, el nivel más bajo registrado desde 2015.

Lee la nota completa: Homicidios diarios se reducen 48% en administración de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los resultados de seguridad nacional, al señalar que “en junio de 2026 se registró casi la mitad de homicidios que en septiembre de 2024″.

Según la mandataria federal, los delitos de mayor impacto muestran una tendencia a la baja entre el último periodo de 2024 y el mismo mes de este año.