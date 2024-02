Congreso se queda sin quorum para votar reforma ambiental

Como advirtió Movimiento Ciudadano (MC) el pasado martes, no tomaron asistencia para la sesión ordinaria del Congreso, al igual que algunos diputados del PRI y del PAN, lo que dejó al Congreso sin quorum para votar la reforma ambiental que presentó Samuel García.

Este miércoles se le daría la última vuelta a la reforma del artículo 1 de la Ley Ambiental del estado, en donde se le daría atribuciones al Poder Ejecutivo de supervisar y sancionar a empresas contaminantes que actualmente son sólo de índole federal.

La bancada de Movimiento Ciudadano advirtió que hasta que no se le tome protesta a los diputados suplentes Rosaura Guerra y José Pérez Bernal, no tomarán asistencia en las sesiones para evitar que el PRI y el PAN tengan el quorum para votar iniciativas.

“No vamos a ser partícipes de darles los 28 diputados que se necesitan para la asistencia, mientras no se le tome protesta a Rosaura y José Alfredo".

“Queremos ser muy claros, muy responsables, no se puede avanzar en este Congreso si no se cumple primero con la ley, si no se cumple con un tema que tiene de rezago 120 días”, dijo el coordinador de la bancada naranja, Eduardo Gaona.

Al ser cuestionado sobre si no votarán a favor de la reforma del gobernador Samuel García, sólo se limitó a decir que lo único que no harán será hacerles el quorum para que no haya sesiones.

Por su parte, el diputado coordinador de Acción Nacional, Carlos de la Fuente, indicó que él ya pasó la instrucción de que a cualquier diputado, no sólo de Movimiento Ciudadano, si no de cualquier bancada, que no tome asistencia dentro del tiempo límite que se da en las sesiones, se les descuente el monto correspondiente en su salario.

“Hoy le voy a pedir a la Mesa Directiva que le pase a Tesorería de quienes no asistieron a tomar asistencia para que se les descuente el día a la brevedad y que así sea todos los días".

“Es la manera recurrente, llegan tarde y piden cumplir asistencia, cuando realmente no les interesa venir a legislar (a los diputados de Movimiento Ciudadano), hoy íbamos a ver un tema importante para Nuevo León, lo que había solicitado el propio gobernador Samuel García para darle facultades sobre la refinería de Cadereyta y este tema no pudimos avanzarlo el día de hoy”, dijo De la Fuente.

