Constantes accidentes ponen en la mira a la Carretera Nacional

Volcaduras, choques múltiples y atropellos se han convertido en una constante para quienes recorren esta via, donde automovilistas y vecinos corren peligro

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Al sur de Monterrey se encuentra una de las vialidades más importantes de Nuevo León, una ruta que conecta hogares, zonas turísticas y municipios como Santiago, Allende, Montemorelos y Linares. Sin embargo, detrás del flujo constante de vehículos, la Carretera Nacional también guarda una historia de tragedias.

Volcaduras, choques múltiples y atropellos se han convertido en una constante para quienes recorren este corredor vial, donde automovilistas y vecinos aseguran que el riesgo aumenta por la velocidad, la falta de infraestructura y la poca protección para peatones.

“Si me ha tocado ver, aquí adelante en la curva, una señora que la mataron con su hijo”, relató el automovilista Demetrio, que ha presenciado accidentes en la zona.

Aunque algunos conductores aseguran respetar los límites establecidos, reconocen que no todos circulan con precaución. “Esta carretera la marcan a 60 kilómetros por hora y he visto gente que va hasta 60 km”, comentó.

Los puntos donde se concentran más reportes de accidentes incluyen zonas como Los Cristales, La Rioja, El Barro y El Uro, tramos identificados de manera recurrente en reportes de emergencia.

De acuerdo con datos recientes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial de Nuevo León, en esta vialidad se han registrado más de 200 accidentes, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Entre los casos más graves de este año se encuentra un accidente ocurrido en Hacienda Santa Lucía, donde una pareja perdió la vida y dos menores resultaron lesionados; además de una volcadura en Montemorelos que dejó una persona fallecida y un atropello mortal registrado recientemente en la zona de El Uro.

Pero el peligro no solo está detrás del volante. Para quienes caminan por esta carretera, cruzar representa un desafío diario debido a la falta de puentes peatonales y banquetas. Ciudadanos aseguran que la velocidad y la falta de respeto al peatón incrementan el riesgo.

“Hay carros que van muy rápido, no respetan al peatón, pitan o avientan el carro; entonces no es muy feo”, expresó Tania, habitante de la zona.

Ante esta situación, vecinos piden más infraestructura, mayor vigilancia y acciones que permitan reducir los accidentes. “Más puentes, más seguridad y control vehicular”, fue una de las principales demandas.

Vecinos coinciden en que hacen falta más puentes peatonales, mejor infraestructura y mayor cultura vial para reducir los accidentes. Mientras tanto, transitan con miedo esperando a no ser parte de la cifra de tragedias que suceden con frecuencia en esta importante Carretera Nacional.