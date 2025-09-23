Pese al accidente, aeronaves siguen volando cerca de casas

A solo un día del lamentable suceso en el que perdieron la vida la conductora Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros, continuaba la actividad de aviones pequeños y helicópteros que sobrevuelan a baja altura en las colonias cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, pues fueron vistas más aeronaves sobrevolando en la zona, lo que generó preocupación entre los residentes.

Usuarios de redes sociales captaron en video a una aeronave descendiendo a baja altura, aparentemente preparándose para aterrizar.

En su video, Daniela Medina, de la colonia Mitras Bicentenario, expresó su temor por la seguridad de su comunidad.

"Bien bajo siempre, poniéndonos en peligro, les vale... estamos siempre en peligro", señaló la usuaria, destacando la cercanía de la pista con su hogar.

La distancia desde el punto de la grabación hasta el inicio de la pista es de apenas 300 metros, lo que evidencia el riesgo percibido por los vecinos.

La zona de aterrizaje está alarmantemente cerca de varias colonias como Mitras Bicentenario, Valle de las Grutas, Mitras Poniente, Misión San Juan, Valle de Lincoln y Los Parques, en el municipio de García.

Para los residentes, la tragedia donde falleció la conductora de noticias al caer la aeronave donde viajaba debería ser un llamado de atención para revisar la seguridad de las operaciones aéreas y evitar que el temor de todos los días se convierta en una desgracia para más familias.

Habitantes de la zona también señalan afectaciones a su calidad de vida; además del temor por las aeronaves que cada fin de semana también practican acrobacias, sufren por el ruido que provoca el sobrevuelo de cada aeronave.

La situación provocó el debate sobre la seguridad de las operaciones aéreas en esta zona densamente poblada, en un momento en que la comunidad aún se recupera de la conmoción por el reciente accidente.

Por su parte, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, señaló que tiene semanas viendo el tema; a pesar de ser de rubro federal, tiene en revisión los permisos de la pista de aterrizaje del Parque Industrial Ciudad Mitras.

En caso de no contar con estos, Guerra Cavazos señaló que buscará poner el orden debido para evitar algún accidente con los vecinos de las colonias aledañas, a través de las autoridades federales.

“Le di la indicación a mi equipo de Protección Civil y le pedí especialmente a ella, mi secretaria del Ayuntamiento, para que revisara con las instancias federales este tema de si cuenta con los permisos vigentes y si es que cuentan precisamente con los permisos para hacer este tipo de actividades.

“Le pediré a la autoridad federal que ponga orden, en caso de no contar con los permisos, pues bueno, pediré que se proceda con base en derecho y, pues bueno, para evitar cualquier situación ahí con los vecinos”, sentenció el edil.

