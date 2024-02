Convierten Calzada del Valle en pista de carreras

La avenida Calzada del Valle del municipio de San Pedro se volvió una pista de carreras sin importar que elementos de la policía local estaban en el lugar.

A través de redes sociales, vecinos denunciaron que en días pasados algunos conductores de autos de lujo han aprovechado por las noches que esta avenida no se encuentra muy transitada para realizar concursos de carreras.

En los videos captados se ven diferentes autos, que inician sus "recorridos" desde Plaza Las Villas, recorriendo todo Calzada del Valle, y en uno de los comercios que se encuentra en este lugar, hay una patrulla de la policía de San Pedro, la cual no se sabe si tenía elementos dentro o no, ya que al pasar los automóviles a toda velocidad no hace nada para detenerlos o perseguirlos.

Este tipo de carreras no están permitidas en el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial de San Pedro y, hasta el momento, las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto de esta situación.

Según los vecinos y comerciantes de la zona, este tipo de “arrancones” se han estado haciendo durante los domingos por la noche.

