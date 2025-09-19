Convocan a participar en Segundo Simulacro Nacional 2025

Erik Cavazos Cavazos invitó a la ciudadanía, así como a los medios de comunicación tradicionales y digitales a asistir al Segundo Simulacro Nacional 2025 planeado para el Centro de Monterrey.

Por medio de un comunicado, el titular de Protección Civil del Estado detalló que el simulacro se llevará a cabo en el Palacio de Gobierno este viernes 19 de septiembre al mediodía.

Es por ello que se insta a los ciudadanos a llevar a cabo las instrucciones para que reciban la alerta por medio de los celulares.

Por primera ocasión, se emitirá un mensaje de texto con sonido para alertar a los ciudadanos sobre este ejercicio.

De acuerdo con Protección Civil de México, estos son las modificaciones que se deben llevar a cabo para recibir dicha alerta.

Se presume que no será necesario que se cuenten con datos celulares o conexión a Internet para recibir el mensaje.

Algunas corporaciones relacionadas, celebraron el Día Nacional de Protección Civil, un homenaje para todos aquellos que arriesgan su vida para salvar a los demás en diversas situaciones de riesgo.

Aunque este día se fecha cada 19 de noviembre, el municipio de San Pedro decidió llevarlo a cabo un día antes para entregar diversos reconocimientos y equipos, así como de diversos estímulos económicos para los elementos.

El 19 de septiembre dictó fechas importantes para la corporación:

19 de septiembre de 1949: Se formó la organización de manera internacional

19 de septiembre de 1985: Formación de PC en México tras terremoto de 8.1 grados de magnitud

19 de septiembre de 1997: Instalación de organización a nivel estatal.

Se estima que alrededor de 20,000 ciudadanos participen en dicha actividad, con el fin de prevenir perdidas humanas ante una catástrofe.

