Convocan en NL al Congreso Día Nacional de Oración por México

El Comité Organizador del Congreso Día Nacional de Oración por México en Nuevo León presentó este jueves la octava edición del evento, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de septiembre.

La rueda de prensa estuvo encabezada por los coordinadores Enrique Flores, Cristina Pereyra de Fuentes, Gerardo Fuentes, Ruth Moreno, Walter Moctezuma; y Brígido Villarreal Salazar, secretario General del evento.

El Congreso busca promover la oración como un factor de transformación social y espiritual en la nación.

“Estamos haciendo una invitación a la comunidad de Nuevo León para que se sumen a esta convocatoria por la oración, y para dar a conocer que la oración puede cambiar el rumbo de nuestra nación, nuestra esperanza y nuestra fe están puestas en Dios”, expresó el comité organizador.

Los primeros dos días del evento se realizarán en el Auditorio Banamex y concluirá el sábado 13 de septiembre en la Macroplaza, donde se espera una afluencia entre 25,000 y 30,000. El cierre incluirá un concierto con diversas agrupaciones, entre ellas el grupo Miel San Marcos.

El comité destacó que la convocatoria ha generado gran expectativa a nivel nacional. Se prevé la asistencia de líderes, pastores y ciudadanos de las 32 entidades del país, con un total aproximado de 14,000 personas ya registradas.

“Nuestra ciudad y nuestra nación necesitan de un despertar espiritual, y este evento busca unir a la sociedad en oración por la paz y los valores. Este es el octavo año y no habíamos visto el nivel de convocatoria, estamos sorprendidos por la respuesta”, expresó Brígido Villarreal Salazar.

En relación con la situación social actual, los organizadores hicieron un llamado a fortalecer los valores familiares y espirituales para contrarrestar problemáticas como la violencia, la desintegración familiar y la falta de educación en principios éticos.

“El Congreso es una oportunidad para que padres, hijos y ciudadanos en general reflexionen sobre la necesidad de cultivar valores y buscar la guía de Dios en nuestra vida y en nuestra comunidad”, indicaron.

El evento también será transmitido en vivo a través de la página de Facebook oficial de la iniciativa, permitiendo que más personas participen de manera virtual.

