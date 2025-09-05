Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_05_at_8_54_26_PM_1_5e969709d5
Nuevo León

Convocan en NL al Congreso Día Nacional de Oración por México

Se prevé la asistencia de líderes, pastores y ciudadanos de las 32 entidades del país, con un total aproximado de 14,000 personas ya registradas

  • 05
  • Septiembre
    2025

El Comité Organizador del Congreso Día Nacional de Oración por México en Nuevo León presentó este jueves la octava edición del evento, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de septiembre.

La rueda de prensa estuvo encabezada por los coordinadores Enrique Flores, Cristina Pereyra de Fuentes, Gerardo Fuentes, Ruth Moreno, Walter Moctezuma; y Brígido Villarreal Salazar, secretario General del evento.

El Congreso busca promover la oración como un factor de transformación social y espiritual en la nación. 

WhatsApp Image 2025-09-05 at 8.54.26 PM.jpeg

“Estamos haciendo una invitación a la comunidad de Nuevo León para que se sumen a esta convocatoria por la oración, y para dar a conocer que la oración puede cambiar el rumbo de nuestra nación, nuestra esperanza y nuestra fe están puestas en Dios”, expresó el comité organizador.

Los primeros dos días del evento se realizarán en el Auditorio Banamex y concluirá el sábado 13 de septiembre en la Macroplaza, donde se espera una afluencia entre 25,000 y 30,000. El cierre incluirá un concierto con diversas agrupaciones, entre ellas el grupo Miel San Marcos.

El comité destacó que la convocatoria ha generado gran expectativa a nivel nacional. Se prevé la asistencia de líderes, pastores y ciudadanos de las 32 entidades del país, con un total aproximado de 14,000 personas ya registradas. 

WhatsApp Image 2025-09-05 at 8.54.26 PM (2).jpeg

“Nuestra ciudad y nuestra nación necesitan de un despertar espiritual, y este evento busca unir a la sociedad en oración por la paz y los valores. Este es el octavo año y no habíamos visto el nivel de convocatoria, estamos sorprendidos por la respuesta”, expresó Brígido Villarreal Salazar.

En relación con la situación social actual, los organizadores hicieron un llamado a fortalecer los valores familiares y espirituales para contrarrestar problemáticas como la violencia, la desintegración familiar y la falta de educación en principios éticos. 

“El Congreso es una oportunidad para que padres, hijos y ciudadanos en general reflexionen sobre la necesidad de cultivar valores y buscar la guía de Dios en nuestra vida y en nuestra comunidad”, indicaron.

El evento también será transmitido en vivo a través de la página de Facebook oficial de la iniciativa, permitiendo que más personas participen de manera virtual.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_a999a24a2f
Su talento creativo y resiliencia vence a la adversidad
Whats_App_Image_2025_07_31_at_4_57_51_PM_46d4d7c822
Presentan diputados del PRI su primer informe legislativo
b6acd026_8e6f_4e94_a1bb_9a4c368fa75d_7b44d11960
Concientiza Waldo Fernández sobre protección animal
publicidad

Últimas Noticias

AP_25249162051073_992dc26b45
Chiefs tiene un amargo debut y cae ante Chargers en Brasil
IMG_7568_693f6ee1d9
División Ambiental suspende zona del incendio en Zinc Nacional
Whats_App_Image_2025_09_05_at_9_50_49_PM_2c61dd253a
Resalta Sheinbaum cobertura de apoyos Bienestar en Aguascalientes
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×