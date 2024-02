Crimen en hotel de San Pedro da un giro político

Según la Fiscalía de Justicia en Nuevo León, el sujeto ejecutado en un hotel este domingo en San Pedro se dedicaba al tema de la industria minera metálica y era socio y/o representante de algunas empresas del ramo.

Y aunque la versión de que era operador político del exgobernador del PAN en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no es una hipótesis que se esté investigando, tampoco se descarta.

El encargado del despacho de la Fiscalía de Justicia, Pedro Arce, dijo que ese dato mencionado por el gobernador Samuel García no figura por lo pronto en la carpeta de investigación del caso, ya que no fue referido en las declaraciones rendidas por la mamá de la víctima y por el hombre que lo acompañaba en el hotel, un hombre que minutos antes había llegado a la ciudad vía el Aeropuerto.

“No tenemos ese dato hasta el momento, apenas van menos de 24 horas, pero ese dato no lo tenemos dentro de la carpeta, ninguna línea está descartada, todas las líneas están abiertas”, sostuvo.

Dijo que el occiso fue identificado como Bernardo Aguirre Aldret, de 38 años de edad, y que vivía en la zona de Valle Alto o Sierra Alta, en Monterrey, pero era originario de Saltillo, Coahuila.

“No tenemos datos de que sea empresario de Michoacán, por ahí hay una nota relacionada con un supuesto litigio, ese es un dato que se manejaba, pero no está confirmado en la carpeta”, expresó.

Aseguró que se avanzará profundizando en las declaraciones de la mamá y el chofer del difunto.

Sin embargo, ambos han expresado que hasta donde tienen entendido no tenían conocimiento de que el occiso haya estado amenazado de muerte.

Ya se están revisando los videos tomados en la zona y se verificarán todas las cámaras ubicadas.

El asesino llegó en motocicleta y la dejó en la avenida Diego Rivera, entró al Hotel Safi, hizo cuatro o cinco detonaciones con una arma 9 milímetros.

“Por la misma imagen que tenemos, lo venían siguiendo, ingresa al hotel y va directo al lugar donde se encontraba”, comentó.

“Hasta ahorita sabemos que era un ataque directo contra la víctima”, afirmó.

“Nosotros estamos enfocados en esclarecer primero la principal línea de investigación y dar con el probable o los probables responsables de este evento”, aseveró.

El funcionario aclaró que desconocen si se rompieron o no los filtros de seguridad municipales en San Pedro, porque no saben dónde se ubican estos.

Le hallan droga

El hombre, que fue asesinado el domingo por la tarde en el restaurante del Hotel Safi, en San Pedro, traía droga entre sus pertenencias, según una fuente cercana a las investigaciones.

Bernardo Aguirre Aldret, reveló la fuente, traía dos envoltorios de “polvo blanco con características de cocaína” lo cual fue detectado al revisar su cuerpo; no se especificó la cantidad de la misma.

Además, se tiene conocimiento que rentaba, con frecuencia, vehículos blindados para trasladarse en ciudades del centro del país donde realizaba negocios.

Según la fuente, el ahora fallecido traía un reloj Rolex y presentó heridas de bala en un hombro, el abdomen y un costado derecho.

La fuente abundó que en la escena del crimen se recolectaron siete casquillos y tres balas.

Para obtener más pistas del crimen, se están revisando por lo menos 11 cámaras del hotel, comercios aledaños y del C4 del municipio de San Pedro.

Sobre este crimen, por la mañana de este lunes, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León indicó que, según familiares, Aguirre Aldret se dedicaba a negocios relacionados con la industria metal-minera.



Vincula Samuel ejecución con operador del PAN en Tamaulipas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, vinculó la ejecución ocurrida el domingo en un hotel del municipio de San Pedro con un operador del exgobernador del PAN en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El mandatario lanzó un “ya basta” para que operadores políticos del PAN, de Morena y del PRI de ese estado dejen de ensuciar la seguridad en Nuevo León, pues dijo que no se trata del primero caso.

El mandatario estatal exigió investigar a fondo ese crimen que, según dijo, pudo ser de “índole político”.

Refirió que hace “uno o dos años”, mataron aquí a “alguien de Morena que movía dinero sucio” luego del PRI y ahora del PAN.

A quien hizo referencia García es al asesinato del empresario tamaulipeco, Sergio Carmona Ángulo, relacionado con el tráfico de huachicol y que fue ultimado en una barbería de la colonia Del Valle el 22 de noviembre del 2021.

"Muy lamentable porque todo indica que era un operador de un exgobernador del PAN, estamos ya hartos que operadores políticos de Tamaulipas vienen acá a San Pedro y los asesinan.

“Hace meses fueron, hace un año, perdón, o dos, uno de Morena, que movía lana, lo ejecutan acá en San Pedro, luego del PRI y hora del PAN.

“Entonces preferimos que no se mezcle Nuevo León con ese ambiente de coordinadores operativos políticos que están metidos con la podredumbre”, demandó.

El mandatario exigió que el asesinato del domingo se investigue hasta el fondo, ya que no es justo que esos hechos provoquen que el municipio de San Pedro, considerado el más seguro del país, pierda su blindaje.

“Pedir que se esclarezcan los hechos porque no es justo que San Pedro que era un municipio, voy a decir blindado, pues ha tenido ya acontecimientos que parecen de índole política y ensucian la seguridad pública del Estado”, alegó.

Se le hizo ver que hoy García Cabeza de Vaca es precandidato del PAN a diputado federal plurinominal y que estaba radicado en Estados Unidos.

“Pues es lo que dicen, por eso yo exijo que se revise en profundidad qué pasó, quién era esa persona, por qué lo ultimaron, y que ya no se den esos hechos aquí en Nuevo León”, planteó.

Cabeza de Vaca niega vínculo con ejecutado en San Pedro

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró no conocer o tener vínculo alguno con el hombre ejecutado el domingo en un hotel de San Pedro.

En entrevista exclusiva con el periodista Luis Padua, de El Horizonte, el exgobernador tamaulipeco aseguró que la supuesta vinculación con el ejecutado, identificado como Bernardo Aguirre Aldret, es parte de una persecución por parte del gobernador Américo Villarreal.

“El día de ayer en Monterrey fue asesinada una persona y ha trascendido, o alguna información que ha circulado, a ligar a esta persona con usted. ¿Usted no sólo no trabajó o trabajó, no conoce, no tuvo ninguna relación con Bernardo Aguirre Aldret?”, preguntó Padua.

“No había escuchado su nombre, pero no solo eso, hay que tomar en cuenta la fuente, de dónde nace, nace de una página recién creada por parte del gobierno del estado de Tamaulipas, de Américo Villarreal.

“Estamos a semanas de que inicie el proceso electoral, es de todos conocido que ha habido una campaña directa en mi contra porque a diferencia de otros exgobernadores, yo jamás me doble, jamás me vendí.

“Enfrenté directamente al régimen autoritario, un régimen que lamentablemente ha querido o pretende instaurar una dictadura, misma que quiere desviar la atención de la verdadera situación que se vive en México”, respondió García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con el exgobernador de Tamaulipas, Villarreal y el partido de Morena han filtrado dicha información debido a las denuncias que se han realizado contra ellos, en donde se les relacionado con el tema del huachicol y con el crimen organizado.

“A Américo Villarreal y directamente al partido de Morena, especialmente a Mario Delgado que está muy nervioso porque no solamente hay denuncias, sino que hay investigaciones que se están llevando a cabo del lado de Estados Unidos porque en México no han querido darle seguimiento.

“Y cuando sale todo esto a relucir, cuando se sabe perfectamente que él utilizó dinero del huachicol, dinero del crimen organizado, para financiar campañas, es ahí donde está nervioso y está consciente de las consecuencias que esto va a traer el ser él ahora el rey del huachicol”, agregó.

Respecto a la nueva orden de aprehensión que libero un juez en contra de García Cabeza de Vaca, acusándolo de delitos graves como delincuencia organizada, el exgobernador aseguró que también es parte de una persecución política en su contra.

“No tenemos conocimiento todavía de alguna nueva orden, pero si esto es el caso, por supuesto que está más que claro que es una vil y cobarde persecución política”, dijo el ex gobernador de Tamaulipas.

Com información de Andrea Rodríguez.

Comentarios