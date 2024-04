Crónica de una quiebra no anunciada: Grupo Peak

Sin previo aviso y con nuevos contratos en puerta, la empresa de inversiones variables Grupo Peak dio aviso a sus clientes de la inminente quiebra y la pérdida del capital invertido.

El pasado jueves 18 de abril, a través de una reunión virtual los abogados representantes de la empresa citaron a los inversionistas, para darles la mala noticia, pero las inconsistencias empezaron a hacerse evidentes.

El fondo de inversión se fundó por Arturo González Cantú y Víctor Hugo Sepúlveda, ambos egresados de la Universidad de Monterrey (UDEM), en donde trascendió que cursaron medicina, donde González Cantú robo el dinero de su planilla.

A pesar de que Grupo Peak tiene sede en San Pedro, el cuerpo legal que le da seguimiento al caso es de Torreón, Coahuila.

Para muchos este anuncio los tomó por sorpresa, pues hacía pocos días que renovaron contratos de inversión y sin una explicación su dinero se perdió, así lo externaron algunos de los afectados, pues no es algo que se dé de la “noche a la mañana”.

“Yo supongo que este problema, lo vienen arrastrando desde hace algún tiempo porque no son cosas que pasan de la noche a la mañana, si es así, por qué seguir aceptando inversiones nuevas, yo conozco gente que metió dinero la semana pasada”.

Conforme la asamblea avanzó, la calma de los inversionistas se fue perdiendo y poco a poco los cuestionamientos sobre el paradero de Arturo y Víctor se hicieron presentes, ya que ninguno de los dos dio la cara para informar la situación a sus clientes.

La falta de información y manejo del tema que el despacho “RR Abogados” tuvo con los afectados; además, el mensaje que se limitó a cierto número de clientes, ya que la reunión virtual tuvo un límite de 100 integrantes, provocó la molestia de los involucrados.

“Ricardo y Roberto, la verdad a mí hay algo que me brinca mucho, uno que si ya sabían que hoy iban a tener la asamblea no tengan los números a la mano, eso habla del poco profesionalismo que tienen ustedes como supuesto despacho.

“Yo tengo a demasiados inversionistas allá adentro y yo estoy dando la cara por ellos, a pesar de que no es mi dinero, porque a mí me importan más mis inversionistas, que mi propio capital y si estoy, no molesta, estoy encabronada realmente y vamos a llegar a las instancias que se tengan que llegar”.

Uno de los clientes señaló que Arturo González Cantú y Elías Castro Flores, director comercial de la empresa, se encontraban dentro de la videollamada, sin embargo, el único en dar la cara fue Elías, ya que el socio mayoritario inmediatamente se desconectó al ser nombrado.

Dicha reunión duro alrededor de dos horas y los abogados se mostraron estoicos ante los reclamos de los afectados, a pesar de tratarse de varios clientes que lo perdieron todo al entregar su patrimonio a la empresa que les prometió seguridad financiera.

Con la excusa de tener una reunión importante, el supuesto litigante Roberto Ríos dio fin a la asamblea, dejando el mensaje de que tenían 72 horas para optar por la conciliación y negociar el pago de su capital, sin asegurar la recuperación del total de su dinero.

Avanza el caso de Grupo Peak

Grupo Peak enfrenta seis denuncias por poco más de 30 millones de pesos por el delito de fraude interpuestas por inversionistas, según datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Los dueños Arturo González Cantú y Victor Hugo Sepúlveda siguen sin aparecer para responder por la pérdida de alrededor de 800 millones de pesos del capital acumulado de los clientes que confiaron en la seguridad de dicha empresa.

A una semana del anuncio de quiebra, Grupo Peak mantiene un adeudo por la renta vencida de las oficinas abandonadas que se ubican en el quinto piso de plaza UMA en San Pedro, así lo señaló la administración de la torre luego de una visita del equipo de El Horizonte/INFO 7 a las instalaciones.

