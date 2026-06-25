CRT anuncia prórroga para vincular líneas telefónicas

Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles

Faltando cinco días para que venciera el plazo para el registro de las líneas telefónicas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga para la vinculación, pero definió fechas límites de vencimiento para cada celular que no ha sido vinculado, dependiendo cuál sea el último dígito del número.

El nuevo período para el registro inicia en agosto y vence el 31 de diciembre de este año.

Así, las líneas de prepago tendrán una fecha límite asignada conforme al calendario.

Buscan eliminar el anonimato en líneas celulares

Según el organismo, por seguridad de todos, cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión.

Las autoridades aseguran que con esta medida, México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países.

La CRT informó que la vinculación de líneas ha avanzado.

A la fecha, ya están vinculadas 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago, que no requieren un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación.

Calendario de registro por último dígito

El calendario es para que cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica, en el siguiente orden:

GRÁFICO / Consulta tu fecha límite según el último dígito de tu celular y vincula tu línea:

Último dígito // Fecha límite

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

Suspenderán líneas no vinculadas

El organismo advirtió que, una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas.

Y solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.

Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles).

La Comisión insistió en que este proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación.

Según el organismo, en caso de que se cometa un delito que involucre el uso de una línea, las autoridades competentes pueden solicitar información a las compañías telefónicas, cumpliendo las disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.