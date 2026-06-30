Cuidan senderos para conservación del jaguar en NL

Especialistas compartieron los resultados del seguimiento de la especie y destacaron la importancia de fortalecer los corredores para garantizar su conservación

Con un balance de cuatro años de aprendizaje, registro y preservación de la fauna silvestre en la región, se llevó a cabo la conferencia “Jaguar en Nuevo León: Reseña de 4 años de monitoreo”, un espacio donde especialistas compartieron los avances en el seguimiento de este felino emblemático.

El evento tuvo como sede el Auditorio Reyes S. Tamez Guerra de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el marco del foro integral “Protegiendo el sendero del jaguar: De la selva maya a la Sierra Madre Oriental”.

“Durante la plática compartimos experiencias y resultados sobre el seguimiento de esta emblemática especie y divulgamos la actualidad de los corredores biológicos para su conservación”, informó Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

Durante la ponencia, los investigadores expusieron las experiencias acumuladas en campo y los resultados clave sobre el estado actual de las poblaciones del gran felino americano en territorio neoleonés.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la divulgación del estatus en que se encuentran los corredores biológicos, piezas fundamentales para garantizar la movilidad segura de la especie, el flujo genético y su supervivencia a largo plazo en el noreste del país.

Los corredores biológicos son áreas del territorio que conectan paisajes, ecosistemas o hábitats (naturales o modificados) para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos, permitiendo que especies de gran rango hogareño, como el jaguar, puedan desplazarse sin quedar aisladas por la mancha urbana o la infraestructura vial.

Este encuentro académico y de conservación resalta la importancia de la colaboración científica para blindar las rutas naturales de la Sierra Madre Oriental, conectando los esfuerzos locales con las estrategias de preservación que se implementan desde el sur de México.