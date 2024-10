Cumplen tres años de impunidad desfalcos de Manuel González

Han pasado casi tres años de que se presentaron las denuncias penales contra el exsecretario general de gobierno del sexenio del Bronco, Manuel González Flores, por actos de corrupción en el Isssteleón y Agua y Drenaje de Monterrey y es fecha que sigue gozando de impunidad.

La Fiscalía Anticorrupción del estado, que es la que procesa las denuncias, sostiene que el caso no está cerrado, pero pretexta que no ha procedido porque esas dependencias siguen sin entregarle los resultados de las autorías que demuestran los quebrantos.

Ante esto, diputadas y exdiputadas locales exigen que el caso no quede en el olvido, que González Flores devuelva el dinero “que se robó” y, además, que vaya a la cárcel.

A “exnúmero dos” del gobierno del Bronco se le acusa de quebrantos orquestados a través de sus sobrinos por montos de $4,900 millones de pesos en Isssteleón y de casi $40,000 millones de pesos en Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

La primera denuncia la presentó la exdiputada local de Morena, Jessica Martínez, el 27 de septiembre del 2021, por el caso del Isssteleón, y la segunda la presentó el estado el 5 de octubre de ese año, por ambos casos.

Entrevistado ayer por El Horizonte, Javier Garza y Garza, volvió a decir lo mismo que ha indicado en otras ocasiones: que el estado no le ha dado información.

“Estamos solicitando información tanto al Isssteleón que no nos ha pasado el reporte final de la auditoría, hemos estado pidiéndolo, y también Agua y Drenaje por lo que respecta a la sobrina

“No nos han entregado nada, está en manos de ellos, yo lo que les estoy pidiendo es qué daños pudo haber ocasionado esa situación”, indicó el fiscal.

El 17 de octubre del 2021, Garza y Garza le dijo a El Horizonte que incluso él también había abierto una investigación de oficio y que perseguiría a González sin contemplar el cargo que había ocupado.

Pero a la fecha sigue en la postura de que necesita las auditorías.

En ocasiones anteriores, el estado, a través de la Contraloría estatal, ha respondido que sí han mandado todos los datos que les han pedido y que a quien le toca investigar es a la fiscalía.

La exdiputada local de Morena que luego se pasó al PRI, Jessica Martínez, indicó ayer que como legisladora le estuvo dando seguimiento a la denuncia, pero que la Fiscalía de Garza y Garza le respondían que no tenía interés jurídico del caso, sino que al que le tocaba denunciar e insistir era al estado.

La exdiputada priista lamentó que pese a tantas evidencias no se han sancionado a González Flores.

“A mí me dijeron que el estado es el único afectado, yo le dije que como quiera, soy afectada como ciudadana y dijeron: tú no eres el afectado.

“Muy mal que no se le sancione porque el mensaje hacia fuera, hacia los ciudadanos, es que no va a pasar nada, que los temas de corrupción, aunque, haya denuncias de por medio, pues no va a pasar nada”, indicó.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Rocío Montalvo, censuró que la Fiscalía Anticorrupción no actúe contra Manuel González.

Señaló que ella como activista denunció delitos cometidos en el gobierno del exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, pero que Garza y Garza nunca actuó.

Lo mismo, dijo, sucede con el caso de Manuel González.

“Yo pondría en duda la funcionalidad de la Fiscalía Anticorrupción, no está siendo eficiente, no está resolviendo nada, si hablamos de qué, si hay pruebas o no, en el caso de movilidad, nosotros presentamos todo y tan es así que se tuvo que reparar la Línea 2 del Metro que deducíamos desde el 2013.

“Hemos sido reiterativos en varios procesos que hemos iniciado y nunca se hizo nada, yo creo que si ha sido deficiente la Anticorrupción en atender los casos de irregularidades como el caso Manuel González”, señaló Montalvo.

El 23 de septiembre del 2021, días antes de rendir protesta como gobernador, Samuel García, destapó que dos sobrinos de González Flores de nombre, Javier y Manuel Flores Martínez, “ganaron” mediante su empresa “Servicios Médicos de Emergencias”, un contrato por $2,088 millones de pesos para dar servicios al Isssteleón como equipamiento y medicina externa.

Sin embargo, seis meses antes de concluir se los cancelaron por fallas en la prestación del mismo y, casualmente, el mismo contrato les fue otorgado a otra de sus empresas llamada “Sainar Médica” por un monto de $210 millones de pesos, no sin antes reclamar una indemnización de $520 millones de pesos por la primera cancelación.

En total, los sobrinos de González Flores facturaron del 2015 al 2021 un monto de $4,900 millones de pesos.

Por tal motivo, se presentó la denuncia penal el 5 de octubre.

También se denunció contratos irregulares dados a la sobrina del exsecretario de gobierno, María del Pilar González Garza, por un monto de $36.8 millones de pesos dados a través de sus empresas Grupo Constructivo Begonza por trabajos de reparaciones de tuberías que presuntamente no se habrían realizado.

Estos se otorgaron en AyD durante la gestión de Gerardo Garza.

“Se debe crear un mecanismo que no sólo se pueda denunciar, sino que haya información porque aunque yo era diputada, me decían que no tenía la representación que se ocupa, que era la del ejecutivo”, dijo Martínez.

Prometen dar seguimiento desde el congreso

La diputada Rocío Montalvo señaló que desde el Congreso del estado, le darán seguimiento al caso para presionar a la Fiscalía Anticorrupción para castigar a González.

Indicó que también la Fiscalía estatal tiene denuncias contra este funcionario que deben ser desempolvadas y presentadas ante un juez.

“Hay que darle seguimiento del congreso, se puede estar analizando todo el procedimiento.

“Es necesario un castigo para esos casos de corrupción, deben de existir, pero acuérdate que la fiscalía anticorrupción nunca ha resuelto nada de las denuncias”, afirmó la diputada emecista.

Caso Manuel González: sin resolución

Se han cumplido tres años de que Manuel González fue denunciado penalmente por actos de corrupción y la Fiscalía Anticorrupción no ha ha concluido la investigación ni lo ha presentado ante un juez

El 23 de septiembre del 2021: el entonces gobernador electo, Samuel García, destapó que dos sobrinos de Manuel González, Javier y Manuel Flores Martínez, obtuvieron contratos en Isssteleón que tiempo después se supo que provocaron un quebranto por $4,900 millones de pesos.

27 de septiembre del 2021: Diputados locales de Morena interponen denuncia penal ante Fiscalía Anticorrupción por el caso Isssteleón y piden que los involucrados sean castigados, incluso que regresen el dinero. Fiscalía indica que ya se tenía una investigación de oficio.





5 de octubre del 2021: Se presenta también denuncia del estado contra Manuel González y quien resulte responsable por el caso del quebranto en Isssteleón y en AyD ante la Fiscal Anticorrupción y la Fiscalía General de Justicia del estado.





17 de octubre 2021: El Fiscal Anticorrupción dice a El Horizonte que va contra González a pesar de la relevancia de su cargo.





25 de septiembre 2024: A tres años de que se presentaron las denuncias, el Fiscal Anticorrupción afirma que el caso no está cerrado, pero está en espera de que se le den las auditorías que demuestren el quebranto.

