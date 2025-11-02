Cumplió IMSS en NL 80 años de cuidar la salud de los trabajadores

Este 1 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León conmemora ocho décadas de servicio continuo a la población, consolidándose como una pieza clave en la salud pública y el desarrollo social del estado.

El servicio inició en 1945 y el Seguro Social abrió sus puertas con la Unidad de Medicina Familiar No. 3 y su primer hospital, la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 21 de Traumatología y Ortopedia.

Ochenta años después, el IMSS en la entidad llega fortalecido bajo la representación de la doctora Miralda Aguilar Patraca, delegada en Nuevo León, y del director general a nivel nacional, Zoé Robledo.

A lo largo de estos 80 años, la institución ha enfrentado transformaciones profundas en el comportamiento de las enfermedades y ha sorteado grandes retos, entre ellos la reciente pandemia de COVID-19.

Por otra parte en un día típico, el IMSS en Nuevo León otorga 40,000 consultas, realiza más de 72,000 análisis clínicos y en sus hospitales se registran 44 partos, además de que se atiende a cerca del 77% de la población asegurada de la entidad, lo que subraya su alcance y responsabilidad social.

Uno de los retos mas grandes para el IMSS Nuevo León es la diabetes, ya que se estima que hay más de 265,000 pacientes diagnosticados en la entidad, por lo cual, se han impulsado campañas y programas para la prevención y el control, en un esfuerzo por reducir el impacto de las enfermedades crónicas en la calidad de vida de los derechohabientes.

El IMSS también ha dejado huella por su productividad en trasplantes de órganos ya que es reconocida a nivel nacional, realizando alrededor de 300 trasplantes al año de distintos órganos, una cifra que habla del compromiso clínico y la coordinación multidisciplinaria en sus hospitales.

Además de su función sanitaria, el Seguro Social es pilar del desarrollo económico regional: sus Subdelegaciones Administrativas registran más de 77,000 empresas y más de 1 millón 960,000 trabajadores, lo que refleja su papel central en la protección laboral y social de Nuevo León.

El aniversario número 80 llega acompañado de crecimiento en infraestructura, pues actualmente se ejecuta la remodelación integral de la Clínica 15, que es la más grande de la entidad; se construye una nueva Unidad de Medicina Familiar en Juárez; y están proyectadas obras para clínicas en Salinas Victoria y Escobedo, cada una pensada para beneficiar a 70,000 derechohabientes.

También se avanzaron las obras del Hospital General Regional en Santa Catarina, que contará con 260 camas y estará al servicio de 200,000 derechohabientes.

Al cumplir 80 años, el IMSS en Nuevo León celebra no solo cifras y obras, sino historias cotidianas: horas de trabajo de médicos y enfermeras, jornadas de esperanza en salas de parto, familias que han encontrado en sus servicios atención y consuelo.

La institución renueva su compromiso con quienes trabajan y construyen la entidad, recordando que detrás de cada consulta hay una vida que cuidar.





Comentarios