Cerrar X
7e606aa8_40e9_4859_8687_aab46562ceea_5c598c14c7
Nuevo León

Cumplió IMSS en NL 80 años de cuidar la salud de los trabajadores

Este 1 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León conmemora ocho décadas de servicio continuo a la población

  • 02
  • Noviembre
    2025

Este 1 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León conmemora ocho décadas de servicio continuo a la población, consolidándose como una pieza clave en la salud pública y el desarrollo social del estado.

El servicio inició en 1945 y el Seguro Social abrió sus puertas con la Unidad de Medicina Familiar No. 3 y su primer hospital, la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 21 de Traumatología y Ortopedia. 

Ochenta años después, el IMSS en la entidad llega fortalecido bajo la representación de la doctora Miralda Aguilar Patraca, delegada en Nuevo León, y del director general a nivel nacional, Zoé Robledo.

59323eed-3db0-4adf-ab87-7a759a4e13eb.jfif

A lo largo de estos 80 años, la institución ha enfrentado transformaciones profundas en el comportamiento de las enfermedades y ha sorteado grandes retos, entre ellos la reciente pandemia de COVID-19.

Por otra parte en un día típico, el IMSS en Nuevo León otorga 40,000 consultas, realiza más de 72,000 análisis clínicos y en sus hospitales se registran 44 partos, además de que se atiende a cerca del 77% de la población asegurada de la entidad, lo que subraya su alcance y responsabilidad social.

Uno de los retos mas grandes para el IMSS Nuevo León es la diabetes, ya que se estima que hay más de 265,000 pacientes diagnosticados en la entidad, por lo cual, se han impulsado campañas y programas para la prevención y el control, en un esfuerzo por reducir el impacto de las enfermedades crónicas en la calidad de vida de los derechohabientes.

El IMSS también ha dejado huella por su productividad en trasplantes de órganos ya que es reconocida a nivel nacional, realizando alrededor de 300 trasplantes al año de distintos órganos, una cifra que habla del compromiso clínico y la coordinación multidisciplinaria en sus hospitales.

f3150e64-5493-4b8a-8a6c-d16fdfa9b0df.jfif

Además de su función sanitaria, el Seguro Social es pilar del desarrollo económico regional: sus Subdelegaciones Administrativas registran más de 77,000 empresas y más de 1 millón 960,000 trabajadores, lo que refleja su papel central en la protección laboral y social de Nuevo León.

El aniversario número 80 llega acompañado de crecimiento en infraestructura, pues actualmente se ejecuta la remodelación integral de la Clínica 15, que es la más grande de la entidad; se construye una nueva Unidad de Medicina Familiar en Juárez; y están proyectadas obras para clínicas en Salinas Victoria y Escobedo, cada una pensada para beneficiar a 70,000 derechohabientes. 

También se avanzaron las obras del Hospital General Regional en Santa Catarina, que contará con 260 camas y estará al servicio de 200,000 derechohabientes.

Al cumplir 80 años, el IMSS en Nuevo León celebra no solo cifras y obras, sino historias cotidianas: horas de trabajo de médicos y enfermeras, jornadas de esperanza en salas de parto, familias que han encontrado en sus servicios atención y consuelo. 

La institución renueva su compromiso con quienes trabajan y construyen la entidad, recordando que detrás de cada consulta hay una vida que cuidar.

33743a3d-1c96-4adc-ac4d-ddc24023762c.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_narcolaboratorios_2a30c469e6
Aseguran dos narcolaboratorios en Escobedo y detienen a seis
572656887_18537148300033981_8154659718105110279_n_be017148d9
Heidi Klum reina de nuevo en Halloween con un disfraz de Medusa
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_plata_8637ed6496
Plata ¡brilla como nunca!: logra ganancia de 50% en seis meses
Whats_App_Image_2025_11_03_at_12_52_29_AM_af3d15126d
Brilla Nuevo León: sus equipos deportivos luchan por el título
Rodrigo_Fernandez_Marco_Canavati_Mauricio_Levy_y_Jaime_Martinez_694b96ac56
En familia y entre amigos: disfrutan la fiesta ecuestre
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
thdsh_578448141d
Inaugura Mijes el Centro LIBRE más grande de México
publicidad
×