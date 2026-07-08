Decide CFE cancelar cortes de luz en García; revisará acciones

La empresa señaló que la decisión busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico y evitar afectaciones a la población

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que fue reprogramada la interrupción temporal del suministro eléctrico que había sido anunciada para este 9 de julio en algunos sectores de García, por lo que el servicio operará con normalidad en la fecha y horario previamente establecidos para los trabajos.

La empresa señaló que la decisión busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico y evitar afectaciones a la población, por lo que una vez que se defina una nueva fecha para realizar las labores de mantenimiento, esta será dada a conocer a través de sus canales institucionales.

“Con el fin de garantizar la continuidad del servicio eléctrico y salvaguardar la atención de las personas usuarias, la actividad prevista para el 9 de julio de 2026 ha sido reprogramada, por lo que no se realizará ninguna interrupción del suministro eléctrico en la fecha y horario previamente informados. Una vez que se determine una nueva fecha para llevar a cabo las acciones correspondientes, la CFE lo informará oportunamente a través de sus canales institucionales”, señaló la comisión a través de una nota informativa.

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura eléctrica en la entidad, la CFE sostendrá una reunión de trabajo con el alcalde de García, Manuel Guerra, y su equipo, con el objetivo de atender los requerimientos del municipio en materia de energía y reforzar el suministro en las distintas zonas de esa demarcación.

“Cabe señalar que la CFE sostendrá una reunión de trabajo con el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, y su equipo de trabajo, con la finalidad de atender los requerimientos en materia de energía del municipio y reafirmar los compromisos y acciones para reforzar el suministro en las diversas zonas de esta demarcación. Tal como se ha hecho ya con los municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca, en Nuevo León”, se agregó en el documento oficial.

La Comisión indicó que este encuentro forma parte de la estrategia de coordinación que ya se ha implementado con los municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca para mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.

Se destacó que estas acciones responden al compromiso de privilegiar la calidad y continuidad del suministro, procurando minimizar cualquier afectación a los usuarios y garantizar la operación de los sectores beneficiados.

Finalmente, la CFE reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales para fortalecer la infraestructura eléctrica y ofrecer un servicio más confiable, con prioridad en el bienestar de la población y la atención oportuna de sus necesidades.