IMG_5624_6ba18e71cc
Coahuila

Decide Aceves del Olmo dejar el liderazgo de la CTM nacional

La decisión fue dada a conocer este día y, de acuerdo con el propio dirigente, responde a recomendaciones médicas, así como a razones de carácter familiar

  • 04
  • Febrero
    2026

El líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, anunció que no buscará la reelección al frente de la central obrera y que concluirá formalmente su periodo el próximo 23 de febrero de 2026.

La decisión fue dada a conocer este día y, de acuerdo con el propio dirigente, responde a recomendaciones médicas, así como a razones de carácter familiar, con lo que se confirma el cierre de una etapa al frente de una de las organizaciones sindicales más importantes del país.

Con este anuncio se abre de manera oficial el proceso de sucesión dentro de la CTM, en un momento clave para el sindicalismo mexicano marcado por la reforma laboral y los procesos de legitimación de contratos colectivos.

6941f22c-b118-4c34-b670-bc27f5f68f95.jpeg

La salida de Aceves del Olmo representa un punto de inflexión para la central obrera, que enfrenta el reto de redefinir su liderazgo y su papel en el nuevo escenario sindical nacional, caracterizado por mayores exigencias de democracia y representación efectiva de los trabajadores.

En este contexto, comienzan a mencionarse posibles perfiles para encabezar la organización, entre ellos el del líder cetemista coahuilense Tereso Medina, quien podría perfilarse como un eventual sucesor.

Su trayectoria dentro de la CTM y su peso político en el norte del país lo colocan como una de las figuras que podrían cobrar mayor relevancia conforme avance el proceso interno de renovación del liderazgo sindical.

55769449-8827-4faa-b879-e2093cab277e.jpeg


Comentarios

