Declaran inactivos casos de gusano barrenador en NL

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que los dos casos de gusano barrenador registrados en Nuevo León quedaron oficialmente inactivos.

La dependencia confirmó la ausencia de animales afectados y de moscas silvestres en la zona, lo que garantiza que la región se mantiene libre de la plaga.

Los casos se habían reportado previamente en Sabinas Hidalgo y Montemorelos, según los informes del Comité Estatal de Fomento y Sanidad y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

¡Gran noticia para la #GanaderiaMx de #NuevoLeon! @Senasica 🐂declara inactivos los casos de #GBG en Montemorelos y Sabinas Hidalgo, con lo que se confirma que el norte del país se mantiene libre de la plaga 🪱 #SenasicaActua pic.twitter.com/Y6fB5SNzYY — Senasica (@SENASICA) October 22, 2025

Para prevenir cualquier riesgo de rebrotes, Senasica liberó más de seis millones de pupas estériles provenientes del Centro de Empaque de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En redes sociales, la dependencia celebró la noticia:

“Gracias a la efectiva implementación del protocolo para la detección y atención de brotes de #GBG ¡Gran noticia para la #GanaderiaMx de #NuevoLeon! @Senasica declara inactivos los casos de #GBG en Montemorelos y Sabinas Hidalgo”, publicó.

Vigilancia epidemiológica continua

Por su parte, las autoridades de México y Estados Unidos mantendrán vigilancia intensiva durante al menos seis semanas más para asegurar que la plaga no se reactive en la región y proteger la ganadería del estado.

