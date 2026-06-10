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Nuevo León

Declaran listo Parque Fundidora para el FIFA Fan Fest Monterrey™

Las autoridades supervisaron accesos, zonas de convivencia y espacios destinados a las actividades que se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio

  • 10
  • Junio
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el director ejecutivo del Parque Fundidora, Bernardo Bichara, declaró listo el recinto para albergar el FIFA Fan Fest Monterrey™, uno de los espacios más importantes de convivencia para los aficionados durante la justa mundialista.

Durante un recorrido por distintas áreas del parque, las autoridades supervisaron accesos, zonas de convivencia y espacios destinados a las actividades que se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio.

El Fan Fest contará con acceso gratuito y ofrecerá transmisión de partidos en pantallas gigantes, conciertos, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica. Se estima una asistencia de hasta 130 mil personas por jornada.

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Inauguran puente que conecta Fundidora con Parque Lineal Línea 4

Como parte de las obras de infraestructura vinculadas al evento, las autoridades inauguraron el nuevo Puente de Conexión Fundidora – Parque Lineal, una obra diseñada para facilitar la movilidad peatonal y ciclista entre distintos puntos estratégicos de la ciudad.

De acuerdo con la información técnica presentada en el sitio, el corredor cuenta con una longitud total de 6.1 kilómetros y una intervención de 24 mil 795 metros cuadrados, desarrollada debajo de la infraestructura de la Línea 4 del Metro.

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El proyecto incluye un puente de 285 metros de longitud y 3 metros de ancho, además de más de 24 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica para movilidad no motorizada.

Infraestructura sustentable y espacios públicos renovados

La obra incorpora diversos elementos orientados a mejorar la experiencia urbana y fomentar el uso de medios de transporte sustentables.

Entre sus características destacan la plantación de 681 árboles nativos, la creación de 15 mil 777 metros cuadrados de áreas verdes, la instalación de 278 luminarias solares y más de 100 piezas de mobiliario urbano, entre bancas, ciclopuertos y señalética.

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Las autoridades señalaron que esta infraestructura permitirá traslados más rápidos y seguros parapeatones y ciclistas que se dirijan al Parque Fundidora, al centro de Monterrey o a la zona donde se desarrollará la futura Torre Rise.

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Funcionarios estatales y directivos del parque destacaron que el nuevo corredor no solo servirá para mejorar la movilidad durante el FIFA Fan Fest Monterrey™, sino que permanecerá como un legado urbano para los ciudadanos una vez concluido el evento.

Asimismo, indicaron que el operativo de seguridad, movilidad y logística para recibir a los asistentes se mantendrá en coordinación entre dependencias estatales y municipales, con el objetivo de garantizar una experiencia segura para visitantes locales, nacionales e internacionales.


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