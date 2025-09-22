Dedican minuto de silencio a Débora Estrella en el Congreso

Los diputados del Congreso del Estado dedicaron un minuto de silencio a la conductora de televisión Debora Estrella quien lamentablemente perdió la vida el pasado sábado.

La petición fue por parte de la diputada del PAN, Claudia Caballero quien dedicó un mensaje a la memoria de Debora Estrella y el piloto que la acompañaba Bryan Ballesteros.

“Débora Cecilia Estrella Garza, mejor conocida como Débora Estrella, conductora de noticias, dejó de estar con nosotros a causa de un trágico accidente, una noticia que duele en el corazón y que llegó como balde de agua helada para todos. Enviamos a toda tu familia y seres queridos un abrazo inmenso, deseando pronta resignación en tan irreparable pérdida. Te recordamos y extrañaremos por siempre querida amiga. “Es por ello que solicito a esta Honorable Asamblea un minuto de silencio por motivo de su fallecimiento, por su descanso eterno y por su trayectoria profesional”, dijo la diputada.

Posterior a eso, los diputados se pusieron de pie y guardaron silencio por un minuto en memoria de la conductora de televisión y el piloto fallecido.

El pasado sábado, Debora Estrella y Bryan Ballesteros perdieron la vida luego de que la avioneta en la cual viajaban en el municipio de García se estrella en una brecha.

Aunque durante los primeros minutos no se sabía quienes iban a abordo del vehículo aéreo, rápidamente se comenzó a circular que era la conductora de televisión ya que pocas horas antes compartió que estaba apunto de abordar una avioneta ya que desde hace varios meses ella comenzó a tomar clases de aviación.

