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Coahuila

Propone se otorguen créditos a mujeres que se dedican al hogar

La diputada Claudia Aldrete pidió eliminar barreras para que las mexicanas accedan a financiamientos, hipotecas y seguros sin importar su actividad económica

  • 17
  • Junio
    2026

La diputada de Acción Nacional, Claudia Aldrete, propuso un punto de acuerdo para solicitar que las mujeres en México puedan acceder al crédito y a los servicios financieros y bancarios sin estar limitadas por su tipo de actividad económica o por dedicarse al hogar.

“Hay cifras que señalan que apenas 4% de las mujeres entre 18 y 70 años posee un financiamiento de este tipo, mientras que entre los hombres la cifra alcanza 7%, y uno de los principales obstáculos es que carecen de activos al momento de solicitar un crédito”, explicó Aldrete.

Organismos como la Coparmex han señalado que México no puede crecer económicamente mientras las mujeres, que representan a la mitad de la población, continúen enfrentando barreras estructurales para participar en la economía.

La diputada señaló que los servicios y productos financieros más apremiantes para las mujeres son contar con financiamientos accesibles para emprender y crear negocios, el acceso a los créditos hipotecarios y que los seguros de vida y de gastos médicos sean accesibles.

“Es por eso que enviamos un atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se implementen las medidas legales y administrativas necesarias para que las mujeres en México puedan acceder al crédito y a los servicios financieros”, finalizó.


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