Dejaría 'negociazo' Miguel en el Casco; cuestionan plan urbano

Al preparar nuevas densidades en el Casco Histórico de San Pedro, incrementando los costos del metro cuadrado, diversas voces señalan que lo que ven no es una intención de mejora urbana a la ciudad ni de ayudar a los vecinos, sino que, advierten, es lucrar y hacer negocio.

Por ejemplo, un terreno en la zona, que mide 3,903 metros cuadrados, ubicado en Porfirio Díaz y Vicente Guerrero, y que tiene hoy un valor estimado de $145 millones con todo y construcción, podría incrementar en más del doble su valor, tanto por el impacto en el costo del terreno con el cambio de densidad, como por el incremento del tamaño de la propiedad al liberarse los permisos para poner más pisos.

Y es que, los terrenos ubicados en la franja que permite llegar a tener seis pisos, triplican el tamaño del inmueble, por lo que en el caso del terreno señalado alcanzaría un valor de $318 millones de pesos o más.

La sospecha es que esta acción tenga como trasfondo el permitir que desarrolladores compren propiedades en la zona y lucren rápidamente con el valor de la tierra, construyendo inmuebles verticales y más comercios.

El problema es que la zona del Casco tiene una vocación más cultural y de conservación, además de habitacional, pues abundan las construcciones antiguas con arquitectura norestense de valor histórico, aunado a que mucha gente mayor aún vive en la zona.

Para vecinos, activistas e incluso regidores de oposición, la situación tiene un trasfondo adicional, del cual el alcalde Miguel Treviño se vería beneficiado personalmente, pues además promover esta inesperada y acelerada aprobación en la recta final de su mandato, buscaría perpetuar su intención de influir en los permisos de desarrollo urbano a través de personas que le son cercanas, como Nora Toscano —la diseñadora de la casa del Tec que se inundó— y María del Carmen Elosua, quienes ahora forman parte del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana (Implang) que llevará el guion de las políticas urbanas en la entrante administración.

La situación ha despertado nerviosismo e inconformidad entre vecinos como Aracely Padilla, quien ha expresado en reiteradas ocasiones que las políticas públicas urbanas de la administración no los escuchan.

“Todo está amañado y todo lo (que quieren avisar) lo hacen por redes sociales, por internet y mucha gente que habita aquí el casco son adultos mayores que no entienden nada de esas formas de comunicarse”, dijo Padilla.

Al respecto, el activista Enrique Burguete y líder del colectivo Grupo Pro Montaña, señaló que estas acciones emprendidas por el municipio dejan ver intereses económicos de terceros.

“Al final de todo este tipo de decisiones de Cabildo son más que visión de ciudad son visiones económicas en cuanto al comportamiento que ha tenido Miguel Treviño de encerrarse en sus ideas y no tomar recomendaciones o propuestas”.

“Con este tipo de decisiones vemos un casco con hacinamiento, con edificios, servicios públicos que no van a estar al alcance de la demanda ciudadana y todo tiene a una lucratividad económica”, dijo en entrevista con El Horizonte.

En tanto, la regidora panista, Brenda Tafich, dijo que la decisión recién aprobada por sus demás compañeras y compañeros de cabildo es repetir la historia de lo que ocurrió cuando comenzaron a gestarse los planes de remodelación del Casco y del Centrito Valle.

“Has de cuenta que se repite la historia del casco, de lo que paso con la remodelación y con Centrito, en base a mentiras engaños hicieron su voluntad, no escuchando a los vecinos”

“El plan no es viable ni es justo para toda la comunidad en primera instancia, porque no fue accesible el documento que se puso de la consulta, fue una consulta que se hizo de forma amañada, la gente en realidad no entendió el documento, fueron más de 300 hojas con fórmulas raras”, comentó.





Comentarios