Delitos patrimoniales bajan, pero ciberdelitos suben más de 400%

Me suena el teléfono con una llamada de Telegram, que traía un nombre que no conocía, pero resulta que en Telegram te pueden marcar, aunque no lo tengas en tu directorio

Y al contestar la llamada, me habló por mi nombre y se presentó como alguien que de verdad podría estar en mi círculo social. Me pidió que revisara mi WhatsApp, ya que no me había podido contactar por ese medio, y me mandó un código. En ese momento, me di cuenta de que tenía la posibilidad de hacerme llegar un mensaje a mi WhatsApp, y entonces me pidió que le dictara los números, y colgué