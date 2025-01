Denuncian desfalco millonario en el SNTE del estado

Un posible desfalco millonario en las arcas de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está pegando “duro” a los profesores de ese gremio, quienes, según denuncian, padecen escasez de medicamentos en su clínica y hospital.

De acuerdo con los docentes, al rendir protesta como secretario general, en agosto del 2022, Juan José Gutiérrez Reynosa, recibió un saldo de $190 millones de pesos en caja. Sin embargo, según informó en una reciente asamblea, en lo que va de su gestión ha creado un adeudo de $200 millones de pesos con proveedores de medicinas.

Esto ha provocado que algunos proveedores dejen de surtir medicamentos por falta de pago, lo que está generando desabasto en tratamientos para la diabetes, hipertensión y el retraso de cirugías.

Dicha situación evidenciaría los malos manejos que hay en el sindicato, pues mientras se destinan millonadas a compra de “curitas”, no ocurre lo mismo con las medicinas, tal como lo dio a conocer ayer El Horizonte.

También evidencia que en el gremio a cargo de Gutiérrez Reynosa, hay proveedores “consentidos”. A las empresas de Alfonso Cepeda Garza, hijo de Alfonso Cepeda Salas, líder nacional del SNTE, sí se le cubren sus pagos, como ocurrió en 2024, cuando se le facturó casi el doble de lo que se le dio en el 2023.

Los profesores Armando de la Rosa y la líder de los 5,000 mentores jubilados, Lucilda Pérez Salazar, afirmaron que debido a la falta de pago a los proveedores, en la clínica se están dando casos dramáticos de la falta de medicina básica y el sacar a pacientes de los quirófanos.

“La crisis que vive el magisterio de falta de medicamentos, un hospital lleno de carencias, que no tienen ni suero para administrar medicamentos. Hay suspensión de operaciones, ya estando preparados los pacientes, los sacan de quirófano por falta de material".

“Se sabe que esta administración entró con un activo de $190 millones que les dejó el anterior comité y lo alarmante, ya tienen un pasivo ahorita que pasa de $200 millones de pesos”, denunció De la Rosa.

Párez Salazar abundó que los maestros están “enardecidos” y van a tomar cartas en el asunto porque ven malos manejos “imperdonables”.

“Hay una queja generalizada de todos los maestros. Ahorita mismo, yo acabo de hablar con el servicio médico para preguntar por unos medicamentos de compañeros que me llaman para ver si puedo conseguirlos yo en el servicio médico, y hablé y no hay.

“¿Por qué? Porque no están surtiendo, no están surtiendo los proveedores, y no surten, porque no les pagan, porque les deben mucho, y si les deben, pues no surten, eso es la respuesta de cualquiera”, indicó De la Rosa.

Alistan denuncias

La líder de los 5,000 mentores jubilados de la Sección 50, Lucilda Pérez Salazar, lanzó un “ya basta” respecto a la administración de los recursos del sindicato, especialmente en lo que se refiere a los servicios médicos.

Señaló que están reuniendo los elementos para incluso presentar una denuncia penal ante las autoridades correspondientes.

“Esto se acabó, ya no podemos soportar más, ya basta. Es un problema añejo el del servicio médico, no es nuevo, pero ahora está muy complicado. Está agravado; lejos de mejorar con cada una de las administraciones que hemos tenido, está empeorando nuestro servicio médico”, indicó.

¿Alguna denuncia penal, profesora?, se le preguntó.

“Claro, si tuviéramos las pruebas exactas de cada movimiento que se ha hecho, pues sí, podemos llegar allá”, apuntó la maestra.

También señaló que ya pidieron una auditoria al Congreso del Estado mediante la Auditoría Superior del Estado, pero es fecha que la Comisión Anticorrupción no la ha enviado a ese ente.

Pidió darle celeridad al tema porque ya sospechaban de este caso.

“(Los maestros) están enardecidos y ¿qué vamos a hacer?, preguntan.

“Vamos a prepararnos, a organizarnos bien, porque hasta no lograr una mejora sustancial de nuestro servicio médico, no se vale”, señaló Pérez Salazar.

Sufren viacrucis para conseguir los medicamentos

Los derechohabientes del Hospital Sección 50 denunciaron la falta de medicamentos para la diabetes y padecimientos gastrointestinales y un mal servicio por parte de la seguridad.

En un recorrido realizado por El Horizonte en esta clínica del sindicato de maestros, ubicada sobre la calle Tuxpan número 400, en la colonia Mitras Norte, varios usuarios externaron su inconformidad.

Como el caso de Miguel Ángel Vázquez, quien hasta este martes tenía a su hijo internado. Él declaró que medicamentos como la cefuroxima a veces tiene que conseguirlos por su cuenta, y otros, como los que requieren para su hijo, pueden llegar a tener un costo de hasta $18,000.

“Si tienen desabasto, pero sí la consiguen. Hay otros medicamentos que no los encuentro, porque tengo que ver los laboratorios en donde nos mandan. Si urge, como a uno, tiene que comprarlos.

“Sí, lo hemos comprado cuando no hay, me valen unos $750 y otros, el de mi hijo, como es especial, que es algo de las reumas, cuesta $18,000, nomás que lo elevan mucho aquí, pero en otras partes lo conseguimos nosotros más barato”, sentenció Miguel Vázquez.

También Moisés López, quien está diagnosticado con diabetes, comentó que el Hospital Sección 50 tiene problemas con el abasto de insulina, por lo que ha tenido que conseguir este medicamento en farmacias externas.

