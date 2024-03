Denuncian por violencia a candidato de Morena

En un video en redes sociales, el candidato de Morena a la alcaldía de García, Manuel Guerra Cavazos, aparece ejerciendo presunta violencia contra una mujer que asistió al mitin que la candidata presidencial de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, encabezó la semana pasada en ese municipio.

En las imágenes, el abanderado jala hacia un lado una de las banderolas de apoyo que ondeaba la señora Mónica Saucedo, militante de Morena que estaba delante de él.

Este miércoles, la propia afectada y su abogada presentaron en las oficinas estatales de Morena una denuncia por escrito contra Guerra Cavazos.

Y en apoyo a ellas, cerca de treinta mujeres las acompañaron, con consignas y pancartas.

''Es violencia, ¡es un patán!'', gritaron.



La afectada exigió remover de la candidatura a Guerra Cavazos.

''Él hace por arrebatar y tumbar la bandera, jala la bandera, arrebata la bandera. Está violentando los derechos de las mujeres, que es algo que ahorita es muy penado. Por eso pedí que lo removieran'', dijo.

Su abogada, Cristina Guevara, anunció que también denunciarán los hechos ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Por la violencia que ejerció sobre las mujeres en su campaña, no permitió que la señora se manifestara. Que lo remuevan, expuso.

A la condena se unió el activista Pedro Alejo Rodríguez, "El Fufito".

''Yo veo que él (Guerra Cavazos) estaba así como diciéndole: Claudia (Sheinbaum), soy yo el candidato, es la candidatura que me vendió Lorelei (Hernández, representante de Morena ante el organismo electoral), soy yo. Entonces (Sheinbaum) no lo conocía, no lo fumó nadie y se desquitó contigo'', comentó.

La denunciante exigió que esto no quede impune.

Se le va a dar seguimiento, ya tenemos aquí la denuncia, ya nos la recibieron, aseveró la afectada.

Los empleados de la dirigencia de Morena recibieron la denuncia, pero no informaron qué trámite le darán.

Comentarios