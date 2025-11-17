Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_c2a5a4bba0
Nuevo León

Desaparece adolescente tras jugar Roblox en Escobedo

La madre dijo que su hija estaba en comunicación con un hombre originario de la Ciudad de México, a través del videojuego conocido como 'Roblox'

  • 17
  • Noviembre
    2025

Una madre de familia se encuentra desesperada por localizar a su hija, una adolescente de 14 años, que desapareció en Escobedo.

Se trata de la menor identificada como Kimberly Viridiana Cima Montes, quien fue vista por última vez el viernes 14 de noviembre en la colonia Palmiras Residencial en el sector Álamo.

La madre interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León, quienes emitieron un reporte de búsqueda.

La menor es de complexión robusta, con una estatura de 1.55 metros, tez morena, nariz pequeña, boca medina, ojos de color cafés oscuros y cabello negro, lacio y abundante.

De acuerdo con la mujer, el viernes se fue a trabajar y cuando regresó a su domicilio, ya no se encontraba su hija.

Asegura que la menor no se fue por alguna pelea y que no es 'mala madre', pero señaló que su hija estaba en comunicación con un hombre que se llama Rafael, originario de la Ciudad de México, a través del videojuego conocido como 'Roblox'

Cualquier información relacionada con su localización, favor de comunicarse al teléfono 81-20-20-44-11.

desaparece_menor_roblox_301fd231f1.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_16_at_2_26_52_PM_cbe1d1bd98
Sofocan incendio de vehículo en Cerradas de Anáhuac
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T155244_092_426a61ff19
Hallan laboratorios y explosivos en operativo en Sinaloa
G50xb_H1_WEAAZ_0_Og_6a942d75ae
Médicos Sin Fronteras rescata a 41 migrantes en el Mediterraneo
publicidad

Últimas Noticias

94a9a1bf_8ef2_4637_9635_01dda74bed04_ebf1f37ff9
Plantean frenar alzas en seguros de gastos médicos
G6_C6_JEB_Xo_A_Ad1_Dm_ff1114ca9d
Marina detiene a 54 en Colima durante operativo Pez Vela 2025
EH_DOS_FOTOS_2025_11_18_T131339_620_6ba9650d46
México habla con ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×