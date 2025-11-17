Desaparece adolescente tras jugar Roblox en Escobedo

Una madre de familia se encuentra desesperada por localizar a su hija, una adolescente de 14 años, que desapareció en Escobedo.

Se trata de la menor identificada como Kimberly Viridiana Cima Montes, quien fue vista por última vez el viernes 14 de noviembre en la colonia Palmiras Residencial en el sector Álamo.

La madre interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León, quienes emitieron un reporte de búsqueda.

La menor es de complexión robusta, con una estatura de 1.55 metros, tez morena, nariz pequeña, boca medina, ojos de color cafés oscuros y cabello negro, lacio y abundante.

De acuerdo con la mujer, el viernes se fue a trabajar y cuando regresó a su domicilio, ya no se encontraba su hija.

Asegura que la menor no se fue por alguna pelea y que no es 'mala madre', pero señaló que su hija estaba en comunicación con un hombre que se llama Rafael, originario de la Ciudad de México, a través del videojuego conocido como 'Roblox'

Cualquier información relacionada con su localización, favor de comunicarse al teléfono 81-20-20-44-11.





