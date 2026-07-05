Desaparece estudiante de UANL en García; familia pide apoyo

La propia familia emprendió la búsqueda de evidencias. Vecinos les han facilitado videograbaciones captadas el día de la desaparición

A casi cinco días de la desaparición de Agustín Emmanuel Salas Ramírez, de 17 años, su familia continúa sin tener una sola pista sobre su paradero y pide a las autoridades intensificar las labores de búsqueda, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona donde fue visto por última vez.

El adolescente desapareció la tarde del miércoles 1 de julio, luego de salir de su domicilio ubicado sobre la calle Fátima, en la colonia Riberas de Capellanía, en el municipio de García.

De acuerdo con sus padres, Agustín Salas y Reyna Ramírez, la última vez que tuvieron conocimiento de Emmanuel fue alrededor de las 4:50 de la tarde, cuando una de sus hermanas lo escuchó salir del domicilio. Desde entonces, no han vuelto a saber de él.

Aunque la ficha de búsqueda ya fue activada, sus familiares aseguran que hasta el momento no existe información que permita acercarlos a su localización.

La preocupación aumenta debido a que Emmanuel, aseguran, es un joven tranquilo, dedicado a sus estudios y muy apegado a su familia. Además, salió de su casa sin su teléfono celular, lo que ha complicado aún más cualquier intento por ubicarlo.

Padres señalan que aún no reciben información relevante sobre su paradero

Emmanuel es estudiante de la licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Había concluido el tercer semestre y recién comenzaba el periodo vacacional.

Los padres del joven señalaron que, hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no les ha informado sobre avances en la investigación y lamentaron que, según les han indicado, aún no se han revisado las cámaras de seguridad instaladas en calles cercanas al lugar donde desapareció, ni las de comercios y viviendas de la zona.

"Él es mi bebé, no sabemos dónde está, el más chiquito y el único hombre. A mi me angustia porque no sabemos que pasó de este trayecto a la avenida", mencionó su madre Reyna Ramírez.

Ante ello, la propia familia emprendió la búsqueda de evidencias. Vecinos les han facilitado videograbaciones captadas el día de la desaparición; sin embargo, en ninguna de ellas se observa a Emmanuel.

“Lo que supimos fue por nuestra hija, la más chica, que salió más o menos como a las 4:40 y pues lo normal, pensábamos que salía y pues luego, luego regresaba pero ya llegué del trabajo y lo ví que no regresaba y empecé a buscarlo por todos lados y luego pues no, nada”, detalló su padre Agustín Salas.

El joven es el menor de tres hermanos. Junto con sus dos hermanas y sus padres, la familia ha recorrido distintos puntos del municipio de García y de la zona metropolitana de Monterrey para colocar boletines de búsqueda y solicitar el apoyo de la ciudadanía.

“Que las autoridades nos manden información, que se comuniquen con nosotras, nos digan si realmente está buscando, si han ido a hospitales a preguntar porque su silencia nos están comiendo, cada día que pasa y que no nos digan nada, no nos llamen a nosotros nos da un incertidumbre muy grande y un dolor muy fuerte”, exclamó su ermana Fabiola Salas.

Agustín Emmanuel Salas Ramírez mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de complexión delgada, tez aperlada, cabello negro y ojos color café oscuro. Como señas particulares, tiene lunares en ambas mejillas, cerca de la boca.

Sus familiares reiteraron el llamado a la población para que, en caso de contar con cualquier información que ayude a localizarlo, la reporten de inmediato a las autoridades correspondientes.