Nuevo León

Designan Mayela Quiroga como Directora de Prevención en Monterrey

Anteriormente, se desempeñó como titular de la Secretaría de Servicios Públicos de la administración municipal de Monterrey

  • 23
  • Octubre
    2025

El municipio de Monterrey informó este jueves que el alcalde Adrián de la Garza Santos nombró a Mayela Quiroga Tamez como la nueva Directora General de Prevención, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento.

Quiroga Tamez asume el cargo con la misión de seguir fortaleciendo la perspectiva transversal de la prevención como eje central de la Estrategia de Seguridad al Cuidado del Orden (ESCUDO) del municipio, una prioridad para mantener la paz y la tranquilidad en la capital neoleonesa informó el municipio a través de un comunicado.

Anteriormente, se desempeñó como Secretaria de Servicios Públicos de la administración municipal de Monterrey.

Informaron que la funcionaria es abogada, Maestra en Derecho Laboral y Doctora en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, con especialización en mediación y prevención de riesgos psicosociales.

Su trayectoria también incluye también puestos clave como Directora de Derechos Humanos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, Delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Nuevo León, así como cargos legislativos en el Congreso de la Unión.

De la Garza también aprovechó para agradecer y reconocer la labor de Mayra Hernández Maciel, quien dejó esta posición hace unos días para asumir una nueva responsabilidad profesional.

Hernández Maciel fue fundamental en el diseño e instrumentación de la Estrategia ESCUDO y en la reingeniería de las políticas de prevención de la violencia en el municipio.


