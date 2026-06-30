Despliega Fuerza Aérea operativo aéreo por el Mundial FIFA™

El operativo que se implementará consiste en patrullajes, vigilancia remota y apoyo a emergencias durante cada jornada de partidos.

No solo se vigila la tierra. Mientras miles de aficionados llenan estadios y espacios públicos para celebrar la pasión por el fútbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hay quienes, desde el aire, observan para que cada grito de gol y festejo transcurra en un entorno seguro.

Se trata de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), cuya misión es garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional.

Con la misma cantidad de aeronaves y bajo un mismo operativo, la FAM resguarda el cielo de las tres sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Cómo opera la Fuerza Aérea durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El operativo se activa en cada jornada de partidos y contempla actividades desde primeras horas del día. En las bases aéreas, el personal de la Fuerza Aérea Mexicana inicia con un briefing operativo, una reunión informativa en la que se concentran datos clave para la ejecución de las misiones diarias.

En estas sesiones participan pilotos aviadores, controladores de vuelo, meteorólogos, personal de electrónica y especialistas en armamento, entre otros. Ahí se analiza información meteorológica, condiciones de vuelo, atlas de riesgo, horas programadas, control de calidad de combustible, así como reportes médicos del personal, además de la asignación de unidades, rutas y tiempos de operación.

Tras esta planeación, las aeronaves son preparadas y colocadas en la explanada de despegue, en orden de operación.

¿Qué aeronaves participan en la vigilancia aérea?

El despliegue incluye siete unidades: dos helicópteros UH-60 Black Hawk, cuatro aeronaves T-6C Texan II —aviones turbohélice de entrenamiento avanzado y ataque ligero— y una aeronave no tripulada o pilotada remotamente.

Dentro del esquema operativo, dos aeronaves T-6C permanecen en el aire realizando vigilancia sobre las zonas cercanas al estadio, mientras otras dos se mantienen en alerta para respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.

“Es un avión que podemos hacer vuelos de vigilancia, patrullaje, podemos hacer intersecciones de aeronaves ilícitas por la gran capacidad que contiene esta aeronave”, explicó Luis Ángel Baldovino Sánchez, teniente de la FAM Piloto Aviador.

Helicópteros preparados para emergencias médicas

Los helicópteros, por su parte, se encuentran posicionados en puntos estratégicos cercanos a los recintos deportivos, listos para ejecutar evacuaciones médicas de emergencia en caso de ser necesario.

“Nosotros operamos normalmente y ahorita específicamente para la Copa Mundial de Fútbol como ambulancia aérea. Nosotros llevamos una célula de evacuación médica a bordo, la cual se encarga de ir tratando a la persona que se evacua hasta llegar a los diferentes hospitales establecidos”, comentó Luis Enrique Jímenez Ruíz, Teniente de la FAM Piloto Aviador.

Vigilancia aérea con tecnología de detección y seguimiento

A este dispositivo se suma una aeronave EMB-145, ubicada a aproximadamente 60 millas náuticas de las zonas de mayor concentración de público. Esta plataforma de vigilancia permite detectar y dar seguimiento a aeronaves no identificadas, coordinando su verificación con las unidades en vuelo.

El esquema de seguridad opera de manera escalonada, con perímetros de 60, 15 y 1.5 millas náuticas, lo que permite una supervisión continua antes, durante y después de cada partido, tanto para posibles amenazas aéreas como para la atención de emergencias en tierra.

El operativo también se extiende a las zonas de fan fest, donde se concentra una gran cantidad de aficionados, y se mantiene en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Demostraciones aéreas en partidos de la Selección Mexicana

En eventos de alta relevancia, como los partidos de la Selección Mexicana, la Fuerza Aérea Mexicana contempla además demostraciones aéreas, con sobrevuelos que pintan el cielo con los colores patrios, como parte de un despliegue simbólico que acompaña el ambiente deportivo.