Implementará Protección Civil estatal operativo para panteones

Durante el Nuevo León informa de esta miércoles dirigido por el director de Protección Civil del estado, Erik Cavazos Cavazos, se informó respecto a los protocolos que se implementarán durante el fin de semana en la celebración del día de muertos en los panteones.

Se espera recibir a más de un millón de personas en los 114 panteones del estado, por lo que semana contará con más de mil elementos quienes dispondrán a vigilar cada uno de ellos.

Así mismo el encargado estatal mencionó que un total de 50 elementos realizarán recorridos por distintos puntos estratégicos, contando con 10 unidades y un helicóptero, así como 20 elementos voluntarios adicionales.

De igual forma se compartieron las recomendaciones para quienes visitarán estos lugares, recordando:

- Evitar caminar o pararse en las tumbas

- No descuidar a los niños y adultos mayores

- No retirar señalamientos de tumbas

- No encender fuego o quemar hierbas

- Manejar con preocupación en zonas concurridas

- Utilizar ropa cómoda

- Protegerse del sol

- Mantenerse hidratado

- Ante cualquier emergencia llamar al 911

En 2024 se tuvo como cifra a cuatro personas lesionadas por caídas en tumbas, a la fecha del 2025 se han registrado un total de cinco, sin ser el día de muertos, por lo que se exhorta a seguir las recomendaciones.

