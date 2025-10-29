Cerrar X
EH_CONTEXTO_ccde5ee9fa
Nuevo León

Implementará Protección Civil estatal operativo para panteones

Protección Civil de Nuevo León alerta y despliega operativo para el Día de Muertos, esperando más de un millón de visitantes en 114 panteones

  • 29
  • Octubre
    2025

Durante el Nuevo León informa de esta miércoles dirigido por el director de Protección Civil del estado, Erik Cavazos Cavazos, se informó respecto a los protocolos que se implementarán durante el fin de semana en la celebración del día de muertos en los panteones.

Se espera recibir a más de un millón de personas en los 114 panteones del estado, por lo que semana contará con más de mil elementos quienes dispondrán a vigilar cada uno de ellos.

Así mismo el encargado estatal mencionó que un total de 50 elementos realizarán recorridos por distintos puntos estratégicos, contando con 10 unidades y un helicóptero, así como 20 elementos voluntarios adicionales.

De igual forma se compartieron las recomendaciones para quienes visitarán estos lugares, recordando:

- Evitar caminar o pararse en las tumbas
- No descuidar a los niños y adultos mayores
- No retirar señalamientos de tumbas
- No encender fuego o quemar hierbas
- Manejar con preocupación en zonas concurridas
- Utilizar ropa cómoda
- Protegerse del sol
- Mantenerse hidratado
- Ante cualquier emergencia llamar al 911

En 2024 se tuvo como cifra a cuatro personas lesionadas por caídas en tumbas, a la fecha del 2025 se han registrado un total de cinco, sin ser el día de muertos, por lo que se exhorta a seguir las recomendaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_1deac78d90
Economía de Nuevo León va por buen camino: crece 4.2%
Whats_App_Image_2025_10_29_at_12_48_19_PM_164e89c8fd
Flores más caras, pero ventas estables rumbo al Día de Muertos
Whats_App_Image_2025_10_29_at_2_21_54_PM_052e075f1c
Así se vive cuando el amor trasciende la muerte
publicidad

Últimas Noticias

deportes_torero_venezuela_76bd5b2e0f
Jesús Enrique Colombo… ¡de Venezuela a Monterrey!
18f68a6e_23bc_49f2_846b_2c1bc80f258e_050c16c1c5
Tamaulipas ofrece descuentos en licencias y trámites vehiculares
eg53_7806fa6433
Negocios chinos afectan ventas en el Mercado Nuevo Saltillo
publicidad

Más Vistas

messi_mundial_2026_ed457d4a0b
Quiero estar ahí: Messi reitera su deseo de jugar el Mundial 2026
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
03_INAUGURAN_SAMUEL_Y_MARIANA_LACTARIO_EN_GUADALUPE_ENTREGAN_TARJETAS_AYUDAMOS_A_LAS_MUJERES_25a15cc7a5
Camión gratis para mujeres con tarjeta ‘Ayudamos a las Mujeres’
publicidad
×