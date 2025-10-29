Implementará Protección Civil estatal operativo para panteones
Protección Civil de Nuevo León alerta y despliega operativo para el Día de Muertos, esperando más de un millón de visitantes en 114 panteones
Durante el Nuevo León informa de esta miércoles dirigido por el director de Protección Civil del estado, Erik Cavazos Cavazos, se informó respecto a los protocolos que se implementarán durante el fin de semana en la celebración del día de muertos en los panteones.
Se espera recibir a más de un millón de personas en los 114 panteones del estado, por lo que semana contará con más de mil elementos quienes dispondrán a vigilar cada uno de ellos.
Así mismo el encargado estatal mencionó que un total de 50 elementos realizarán recorridos por distintos puntos estratégicos, contando con 10 unidades y un helicóptero, así como 20 elementos voluntarios adicionales.
De igual forma se compartieron las recomendaciones para quienes visitarán estos lugares, recordando:
- Evitar caminar o pararse en las tumbas
- No descuidar a los niños y adultos mayores
- No retirar señalamientos de tumbas
- No encender fuego o quemar hierbas
- Manejar con preocupación en zonas concurridas
- Utilizar ropa cómoda
- Protegerse del sol
- Mantenerse hidratado
- Ante cualquier emergencia llamar al 911
En 2024 se tuvo como cifra a cuatro personas lesionadas por caídas en tumbas, a la fecha del 2025 se han registrado un total de cinco, sin ser el día de muertos, por lo que se exhorta a seguir las recomendaciones.
