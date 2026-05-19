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Tamaulipas

Despliegan más de 100 elementos federales en Matamoros

Autoridades dieron a conocer que los efectivos ya se encuentran trabajando y coadyuvando en las labores de seguridad en dicho municipio

  • 19
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, confirmó la llegada de más de 100 elementos de las fuerzas federales al municipio de Matamoros.

Este despliegue operativo responde a los lamentables acontecimientos registrados durante el pasado fin de semana, en los cuales dos elementos de la Policía de Protección Federal fueron agredidos, resultando uno de ellos sin vida.

Villegas González detalló que los efectivos ya se encuentran trabajando y coadyuvando en las labores de seguridad en dicho municipio. Aunque no se precisó el tiempo que permanecerán en la zona, el funcionario enfatizó que esta medida es parte de la estrategia permanente de vigilancia.

"Hemos venido trabajando desde el día uno y hemos logrado reducir los indicadores de inseguridad. Seguimos trabajando y, a raíz de los hechos recientes, se ha reforzado la presencia en la zona; siempre estamos al pendiente de lo que sucede", señaló el secretario.

Descartan operativo "Enjambre" en Tamaulipas

Al ser cuestionado sobre los rumores que circulaban respecto a la supuesta implementación del operativo "Enjambre" en la entidad, el funcionario estatal fue enfático al desmentir dicha información.

"El Fiscal del Estado ya lo aclaró; esa posibilidad está descartada. Nosotros no tenemos información como tal al respecto. Seguiremos trabajando bajo nuestra propia estrategia de coordinación y seguridad para el bienestar de las familias tamaulipecas", concluyó.


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