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Nuevo León

UANL destaca en festival internacional de folklore en Portugal

Durante sus presentaciones, la compañía presentó un repertorio integrado por estampas de Baja California Norte, Jalisco, Nuevo León y Michoacán

  • 17
  • Junio
    2026

La Compañía Titular de Danza Folklórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) representó a México en el Festival Internacional de Folklore, Fiestas y Artes de Portugal, como parte de su compromiso por difundir la música y las tradiciones del país en escenarios internacionales.

La participación se realizó tras la invitación del Embajador de México en Portugal, Bruno Figueroa, al Rector Santos Guzmán López.

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La delegación universitaria fue la única representación universitaria mexicana en el encuentro europeo y estuvo integrada por 16 bailarines, dirigidos por Said Carlos Blanco Alejos, además de seis músicos del grupo Pico de Gallo, encabezados por Juan Ángel Gutiérrez Macías.

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La UANL lleva el folclore mexicano a Europa

El festival reunió a participantes de distintos países como Argentina, Colombia, Ecuador, Eslovaquia, Guinea Bissau, India, Italia, Lituania y Polonia, con el objetivo de promover el intercambio cultural.

Durante sus presentaciones, la compañía presentó un repertorio integrado por estampas de Baja California Norte, Jalisco, Nuevo León y Michoacán, con intervenciones de entre 10 y 15 minutos.

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Una experiencia internacional para los universitarios

El formato del evento permitió a los integrantes de la UANL convivir y acercarse a la población del municipio de Almeirim, ubicado a 90 kilómetros al norte de Lisboa.

Para una pareja de bailarines universitarios, esta participación significó un momento especial al convertirse en su primer viaje al extranjero como integrantes de la compañía, una experiencia que destacaron por el aprendizaje y crecimiento personal que les dejó.

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