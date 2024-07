Destapa Mauricio gabinete: estarán Susarrey y Farah

En la próxima administración de San Pedro Garza García, Nuevo León, Luis Susarrey Flores será el City Manager y Mauricio Farah el Secretario del Ayuntamiento, reveló en exclusiva a El Horizonte el alcalde electo Mauricio Fernández Garza.

Estos serían los dos puestos más importantes después del presidente municipal, puesto que detentará Fernández Garza.

Extraoficialmente, se comenta también que el secretario de seguridad podría ser el mayor Antonio Lucas Martínez, un militar que ya ostentó el cargo con el panista en trienios anteriores.

Hoy, en punto de las 11:00 horas, inician los trabajos de transición en el Palacio Municipal del municipio de San Pedro con la presentación de los equipos de las administraciones saliente y entrante.

Mauricio Fernández afirmó en entrevista que sí acudirá al arranque de transición a pesar de que está “apachurradísimo” por estar contagiado de Covid, pero advirtió que “nada detendrá que acuda a iniciar la transición”.

Indicó que el proceso iniciará con una reunión “de lejecitos” con el alcalde Miguel Treviño, y luego con la presentación de ambos equipos.

“Sí mañana (hoy) inician los trabajos de transición, por ley inician el 1 de agosto y lo que espero es que se vayan y nos dejen gobernar.

“Tengo una breve reunión con el alcalde y lo empezarán secretaría por secretaría hacer los trabajos de la que espera una colaboración por parte del municipio.

Esta enfermedad, afirmó el alcalde electo de San Pedro, la contrajo en sus vacaciones o en el avión de regreso de España en cuyo país estuvo unos días.

El alcalde electo afirmó que no hay manera en que no acuda a la reunión pues es una obligación.

“Tengo Covid por eso ando fregado ahorita, tengo Covid y gripa y por eso estoy aquí apachurradísimo, pero con mucho gusto contestamos .

“Sí voy a ir, pero les voy a decir que de lejecitos; no me entenderían si no voy por más mal que me sienta, ahí voy a estar. Yo creo que me dio allá en España, que tiene como qué haber sido España o en el avión que volé o algo por ahí”, señaló.

Fernández Garza no quiso dar más nombre de su gabinete pues señaló que los dará a conocer “en paquete” la próxima semana.

Expresó que todos serán persona de amplia experiencia y capacidad.

“Todo el gabinete lo vamos a anunciar una vez que estén listos.

“En todas las áreas voy a tener gente experimentada, no tengo a nadie que no tenga una enorme experiencia en la materia”, afirmó el próximo munícipe de San Pedro.

‘Cambios en casco es una falta de respeto’: Mauricio

El alcalde electo señaló que entre los temas que aborden durante la transición seguramente estarán los cambios en las densidades urbanas del casco de San Pedro, lo cual calificó como “falta de respeto”.

Esas modificaciones, dijo, son un error y una falta de respeto para el gobierno entrante.

“Todavía no soy alcalde, pero estoy repelando por una decisión que tomó el alcalde y el cabildo actual lo cual es totalmente erróneo, equivocado y respetuoso diciendo es que en la medida que yo pueda le voy a combatir, es lo que estoy diciendo”, indicó Fernández Garza.





