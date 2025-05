Ven ‘poco probable’ que fracking sea la causa del temblor en NL

Por lo menos en el temblor de 4.5 grados que se sintió en Nuevo León el pasado domingo, el fracking no tendría ninguna relación, ya que actualmente en la entidad no se está llevando a cabo esta técnica para extraer gas shale, coincidieron activistas y expertos.

Por lo tanto, el movimiento telúrico que sorprendió el domingo tendría que ver con que Nuevo León también es una zona sísmica natural y prueba de ello es que, según registros oficiales, del 2002 al 2021, se han registrado 2000 temblores.

Alejandra Jiménez, vocera de la Alianza Mexicana contra el Fracking, dijo que existen estudios que relacionan esta técnica con los sismos, pero que Nuevo León solo se quedó en la etapa de exploración allá por el 2017.

En el caso de Tamaulipas, dijo, sí se está aplicando el fracking en la zona de la Cuenca de Burgos, pero está retirada del epicentro del sismo en Montemorelos.

En el 2017, el doctor en Ciencias Geológicas y jefe del Departamento de Geohidrología y Geofísica del Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Juan Manuel Rodríguez, también reveló un estudio de la relación entre sismos y fracking.

El experto dijo que al perforar el suelo y subsuelo se producen movimientos de tierra; también dijo que la técnica demanda grandes cantidades de agua que, al ser extraídas y luego inyectadas, provoca colapso de tierra de cavernas subterráneas, lo cual genera temblores.

El fracking es una técnica para extraer gas shale que está en piedras lutitas, las cuales tienen que ser fracturadas mediante la inyección de agua.

En entrevista con El Horizonte, Alejandra Jiménez, integrante de Alianza Mexicana Contra el Fracking, informó que, aunque dicha actividad solo se quedó en exploración, también representa una amenaza por la contaminación al suelo, agua, así como a la sismicidad de la región.

“Los pozos que se han desarrollado en Nuevo León fueron exploratorios y ya no llegaron como a un nivel productivo porque no resultaron tan productores, pero sí es importante porque tienen esa amenaza; sin duda está la amenaza del desarrollo del fracking".

“La cantidad de agua que se ocupa, hablamos de entre nueve y 29 millones de litros de agua, pero entre más avances en el desarrollo de la técnica, se incrementa el uso de agua y luego la otra es porque es agua que queda totalmente contaminada y que para verterla al subsuelo, pues también hay un riesgo de que contamine los mantos freáticos y pues en sí la tierra", comentó Jiménez.

El Horizonte dio a conocer el pasado 26 de septiembre de 2017 que el uso de agua en labores de fracking iba relacionado a la posibilidad de sismos y contaminación de los mantos freáticos con esta técnica de extracción del combustible.

Ocho años después, nuevamente sale a relucir la pugna para la prohibición del sistema de fractura hidráulica en México, ya que en los últimos 20 años en Nuevo León se han registrado más de 200 sismos, lo que revela que esta parte del país también es zona sísmica.

Pero hay alegatos que pueden relacionar esta situación con el fracking, que es una técnica para extraer gas shale, sin encontrar una relación con el sismo que se registró este domingo.

Jiménez sentenció que es importante cuestionarse por qué hay presencia de sismos en Nuevo León si no hay una falla tectónica que respalde la presencia de este fenómeno natural en la entidad.

Lo que tenemos que exigir a las autoridades es que nos expliquen ¿por qué en Nuevo León, que es un Estado donde habitualmente no hay una falla tectónica? ¿Por qué está habiendo sismos en donde no hay fallas tectónicas, donde no tendría que haber? Entonces eso me parece que es una pregunta que le tenemos que hacer a las autoridades, agregó Jiménez.

Comentarios