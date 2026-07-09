Destruyen mil 650 armas decomisadas en ceremonia militar

De acuerdo con las comandancias de la IV Región Militar y la Séptima Zona Militar, el armamento destruido fue de 938 armas cortas y 712 armas largas

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, autoridades militares destruyeron mil 650 armas aseguradas en distintos operativos, durante una ceremonia realizada este jueves en el municipio de Apodaca.

El evento se llevó a cabo en la explanada del Campo Militar Estratégico Conjunto No. 7-A "General de División José Jerónimo de los Dolores Treviño", con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con las comandancias de la IV Región Militar y la Séptima Zona Militar, el armamento destruido estuvo conformado por 938 armas cortas y 712 armas largas.

Las armas fueron previamente inspeccionadas, desorganizadas y seccionadas, con el objetivo de garantizar que perdieran por completo sus características de funcionamiento y no pudieran volver a ser utilizadas.

Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tiene como propósito retirar de circulación armas decomisadas, inhibir las actividades de la delincuencia organizada y brindar certeza a la ciudadanía sobre el destino final del armamento asegurado.