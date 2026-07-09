Los trabajos en el cuerpo sur del complejo vial se realizarán los días sábado 11 y domingo 12 de julio, de las 00:00 horas a las 05:00 horas

Inicio / Nuevo León / Desviarán tráfico en Escobedo por trabajos en Anillo Periférico

Por obras de mantenimiento en un puente vehicular del Anillo Periférico, el municipio de Escobedo prepara una serie de adecuaciones viales para este fin de semana.

Los trabajos en el cuerpo sur del complejo vial serán los días sábado 11 y domingo 12 de julio, de las 00:00 horas a las 05:00 horas.

En apoyo a la ciudadanía que reside en el sector norponiente, durante este lapso se harán desviaciones para la entrada y salida de vehículos en la zona.

El resto del tiempo se habilitarán carriles para el flujo de automóviles que circulen en el sentido de norte a sur y de sur a norte por Camino a Las Pedreras.

Oficiales de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo estarán apoyando en el sitio.

La suspensión de la circulación se debe a que trabajadores de la Red Estatal de Autopistas realizarán trabajos en uno de los cuerpos.

Los conductores que circulen por Camino a Las Pedreras de norte a sur tendrán como opción dar vuelta a la izquierda hacia a la avenida Agua Azul.

Al continuar en línea recta llegarán al Puente Chueco y al dar vuelta a la derecha al sur llegarán al Libramiento Noreste.

Como segunda opción, el automovilista podrá seguir por Agua Azul en línea recta, pasar Puente Chueco y llegar a la lateral del Anillo Periférico, después podrá dar vuelta a la derecha por Avenida Chocolates para enfilar al sur hacia el Libramiento Noreste.