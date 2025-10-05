Cerrar X
Nuevo León

Dictan prisión preventiva a dos hombres que atacaron a policías

Ambos enfrentan cargos luego de que les fueran asegurados 67 envoltorios con droga y un arma de fuego, tras un enfrentamiento ocurrido en el Mercado Juárez

  • 05
  • Octubre
    2025

Los dos hombres que atacaron a balazos una unidad de la Policía de Monterrey la madrugada del viernes 3 de octubre fueron vinculados a proceso y permanecerán bajo prisión preventiva en el Penal de Apodaca, acusados de delitos contra la salud y resistencia a particulares.

De acuerdo con las investigaciones, ambos detenidos fueron identificados como Cristóbal A., de 22 años, y Marlon Eduardo T., de 29, quienes enfrentan estos cargos luego de que les fueran asegurados 67 envoltorios con droga y un arma de fuego, tras un enfrentamiento ocurrido en el área del Mercado Juárez, en el centro de la ciudad.

El incidente se registró alrededor de las 00:35 horas sobre la calle Vicente Guerrero, entre Modesto Arreola y Aramberri, luego de que personal del C4 alertara a los uniformados sobre dos hombres armados afuera de un banco ubicado en Juárez y Modesto Arreola.

Al llegar al sitio, los oficiales ubicaron a los sospechosos, uno de ellos portaba un arma de fuego. Pese a las órdenes de que la bajara, el hombre realizó varios disparos hacia la patrulla, impactando las puertas delantera y trasera del lado izquierdo.

Ante la agresión, los agentes solicitaron refuerzos mientras los individuos huían hacia un bar cercano. Testigos señalaron a los policías que ambos habían ingresado al establecimiento y se ocultaban en la parte superior del inmueble.

Los uniformados subieron a la azotea, donde uno de los sospechosos volvió a apuntarles con un arma, por lo que los oficiales repelieron la amenaza e hirieron al agresor en la pierna izquierda, logrando así la detención de ambos hombres.

Durante la revisión, los elementos localizaron 35 bolsas con hierba verde con características de mariguana, 17 con una sustancia similar a cristal y 15 más tipo ziploc abandonadas en el sanitario del bar.

Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que posteriormente obtuvo su vinculación a proceso. Un juez determinó que los presuntos deberán permanecer en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Las autoridades judiciales precisaron que las pruebas recabadas durante la detención, el aseguramiento de droga y el arma utilizada en la agresión fueron determinantes para mante


