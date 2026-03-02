Dictan prisión preventiva a Karina Barrón tras audiencia

Un Juez de Control dictó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva contra la secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón, tras una audiencia de imputación que se extendió por más de seis horas en el Centro de Justicia Penal Federal.

Imputan a funcionaria por presunto cohecho y falsificación

La funcionaria municipal enfrenta cargos por los presuntos delitos de cohecho y falsificación de declaraciones, derivados de una investigación por el supuesto montaje de una denuncia por violación en contra del actual senador de la República, Waldo Fernández, durante la pasada contienda electoral.

Fernández señaló que los imputados habrían pagado un millón de pesos a una mujer identificada como “Berenice”, con el fin de que acusara falsamente al legislador de abuso sexual durante su campaña rumbo al Senado.

Juez ordena prisión preventiva por riesgo procesal

Ante el riesgo procesal, el juez determinó que la secretaria permanezca bajo custodia mientras se define su vinculación a proceso.

La sesión comenzó puntualmente a las 12:00 horas y se prolongó durante varias horas en el recinto judicial.

Manifestantes expresan apoyo a Karina Barrón

A las afueras del recinto, ubicado a un costado del Cereso de Cadereyta, un grupo de aproximadamente ocho mujeres se congregó con pancartas para manifestar su respaldo a la imputada.

"Ella nos ha apoyado muchísimo en todo; es una persona muy honesta y entrona".

La declaración fue expresada por una de las manifestantes identificada como la ciudadana Padrón Cano, quien recordó el trabajo de Barrón desde su etapa como diputada local.

FGR detuvo a la funcionaria en San Nicolás

Barrón fue capturada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado domingo a las 15:45 horas en la colonia Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

