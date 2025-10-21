DIF Juárez lanza tres defensorías para grupos vulnerables

Durante el primer año de administración de Félix Arratia, el DIF del municipio de Juárez, a cargo de Mónica Oyervides, creó tres defensorías especializadas para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Esta reestructura representa un cambio significativo dejando atrás el modelo anterior donde todos los casos eran canalizados a una sola defensoría.

“Por primera vez creamos tres defensorías especializadas, que cuidan los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Antes las personas en situación vulnerable y que eran víctimas de violencia no recibían atención adecuada, solo se les brindaba servicio en horario laboral por un personal no capacitado, en desorden y todo concentrado en una defensoría con perspectiva en infancias y adolescencias”, explicó Oyervides durante su primer informe de actividades como directora del DIF municipal.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas el alcalde Félix Arratia, quien destacó que el DIF se encontraba en abandono y había sido utilizado como herramienta electoral en administraciones pasadas. “Lo primero fue poner orden”, afirmó.

Uno de los pasos iniciales fue la actualización de la base de datos de beneficiarios y la regulación de los cinco Centros de Atención Infantil, que hoy operan bajo lineamientos oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Estos centros atienden a niñas y niños de entre 1 y 5 años de edad, con una matrícula actual de 131 menores y capacidad máxima para 150.

Asimismo, se destacó el funcionamiento del Centro de Atención a Trastornos del Neurodesarrollo, un espacio digno y especializado que ha brindado más de seis mil terapias a niñas, niños y adolescentes en el último año.

El alcalde adelantó nuevos proyectos de infraestructura social.

“El próximo año, un espacio DIF más que está en construcción en la colonia Mirador de San Antonio y otro espacio adicional, van a ser dos, ahí luego Mónica les dirá dónde va a estar instalado este espacio DIF. Un Centro de Atención Infantil adicional a los cinco que tenemos que pronto arrancamos su construcción y también este mismo año debemos de empezar a construir el segundo Centro de Atención al Trastorno del Neurodesarrollo”, anunció Félix Arratia.

