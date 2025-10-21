Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_21_T145812_357_c1a4b1c156
Nuevo León

DIF Juárez lanza tres defensorías para grupos vulnerables

El DIF de Juárez, creó tres defensorías especializadas para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad

  • 21
  • Octubre
    2025

Durante el primer año de administración de Félix Arratia, el DIF del municipio de Juárez, a cargo de Mónica Oyervides, creó tres defensorías especializadas para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

Esta reestructura representa un cambio significativo dejando atrás el modelo anterior donde todos los casos eran canalizados a una sola defensoría.

“Por primera vez creamos tres defensorías especializadas, que cuidan los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Antes las personas en situación vulnerable y que eran víctimas de violencia no recibían atención adecuada, solo se les brindaba servicio en horario laboral por un personal no capacitado, en desorden y todo concentrado en una defensoría con perspectiva en infancias y adolescencias”, explicó Oyervides durante su primer informe de actividades como directora del DIF municipal.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas el alcalde Félix Arratia, quien destacó que el DIF se encontraba en abandono y había sido utilizado como herramienta electoral en administraciones pasadas. “Lo primero fue poner orden”, afirmó.

Uno de los pasos iniciales fue la actualización de la base de datos de beneficiarios y la regulación de los cinco Centros de Atención Infantil, que hoy operan bajo lineamientos oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Estos centros atienden a niñas y niños de entre 1 y 5 años de edad, con una matrícula actual de 131 menores y capacidad máxima para 150.

Asimismo, se destacó el funcionamiento del Centro de Atención a Trastornos del Neurodesarrollo, un espacio digno y especializado que ha brindado más de seis mil terapias a niñas, niños y adolescentes en el último año.

El alcalde adelantó nuevos proyectos de infraestructura social.

“El próximo año, un espacio DIF más que está en construcción en la colonia Mirador de San Antonio y otro espacio adicional, van a ser dos, ahí luego Mónica les dirá dónde va a estar instalado este espacio DIF. Un Centro de Atención Infantil adicional a los cinco que tenemos que pronto arrancamos su construcción y también este mismo año debemos de empezar a construir el segundo Centro de Atención al Trastorno del Neurodesarrollo”, anunció Félix Arratia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

d92659db_a830_4e00_9328_4d5231657832_f7603417c9
'Los Guerreros': escuela de fútbol para jóvenes con discapacidad
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_20_08_PM_3d3ebd85d4
Lenia Batres vuelve a ser corregida en público en la SCJN
Whats_App_Image_2025_10_15_at_2_39_03_PM_314ed1ae0d
Realizan caminata por el Día Internacional del Bastón Blanco
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_21_at_12_01_16_PM_1_a040f2fc03
Vendedores de flores en Saltillo se preparan para Día de Muertos
Whats_App_Image_2025_10_21_at_3_58_19_PM_60a2621f45
María Luján promete cero impunidad y refuerza plan municipalista
Whats_App_Image_2025_10_21_at_4_34_11_PM_d226fb5036
Comerciantes del centro de Saltillo piden equidad en operativos
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
publicidad
×