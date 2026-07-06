Inicio / Coahuila / Apoya DIF Ramos Arizpe a más de 220 adultos mayores en abandono

El Sistema DIF Ramos Arizpe brinda atención permanente a más de 220 adultos mayores en situación de abandono o vulnerabilidad, mediante un programa que contempla la entrega de despensas, visitas domiciliarias y seguimiento a los casos reportados por la ciudadanía.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante, informó que el programa Atención a Adultos Mayores en Abandono mantiene recorridos constantes para detectar personas que requieren apoyo, además de responder a los reportes que realizan vecinos sobre adultos mayores que viven solos o carecen de alimentos.

Explicó que actualmente el padrón de beneficiarios ronda las 220 personas, quienes reciben despensas de manera periódica; sin embargo, señaló que continuamente surgen nuevos casos que no forman parte del censo inicial y son incorporados conforme se detectan sus necesidades.

“La maestra Dolores, quien está a cargo del programa, personalmente acude con su equipo cuando recibimos el reporte de algún adulto mayor en abandono o que no tiene qué comer, para brindarle la atención que requiere”, comentó.

Escalante añadió que el DIF también trabaja en el diseño de un programa de apoyo emocional dirigido a familiares y personas que cuidan a adultos mayores o pacientes con enfermedades, al reconocer que muchos de ellos enfrentan desgaste físico y emocional que puede derivar en problemas de salud mental.

Indicó que esta estrategia busca ofrecer acompañamiento psicológico a los cuidadores, quienes en muchas ocasiones dedican la mayor parte de su tiempo a la atención de un familiar enfermo y descuidan su propio bienestar.

Además, adelantó que el programa de atención psicológica también estará dirigido a personal de primera respuesta, como elementos de Bomberos, Protección Civil y policías municipales, debido a que con frecuencia enfrentan situaciones de alto impacto emocional durante el desempeño de sus funciones.

La presidenta del DIF señaló que el objetivo es fortalecer la salud mental tanto de quienes cuidan a personas vulnerables como de los cuerpos de auxilio, para que puedan brindar una mejor atención a la población que enfrenta situaciones de crisis.