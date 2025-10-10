Cerrar X
Disminuyen 53% de homicidios en Nuevo León en un año

De acuerdo con datos del ENSU, Fuerza Civil ocupa el primer lugar nacional en confianza ciudadana con casi el 75% de aceptación

  • 10
  • Octubre
    2025

De octubre de 2024 a octubre de 2025, Nuevo León registró una disminución del 53 por ciento en el delito de homicidio, al pasar de 116 casos en un mes a solo 58, informó el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla. 

El funcionario destacó que esta reducción es resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de la dignificación de los elementos de Fuerza Civil, lo cual calificó como el mayor reto de la corporación estatal.

“El que hoy Nuevo León tenga un saldo positivo en la reducción de delitos implica el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno y esto, sin duda, es porque se ha logrado dignificar la función de nuestros policías, héroes de Nuevo León”, señaló durante el Nuevo León Informa, realizado con motivo del cuarto informe de gobiernodel mandatario Samuel García.

a3af5164-32e8-43a0-b66b-4a4090cafb0c.jpg

A nivel nacional Nuevo León ocupa, según datos proporcionados por el propio gobierno estatal, el lugar número 14 en homicidios con una tasa de 8.36, menor a la nacional de 10.58.

01406a90-b94e-4840-8c30-65d83af91fab.jpg

Y es que actual administración ha realizado una inversión histórica en seguridad, así lo catalogó Escamilla, con un monto total de 30 mil millones de pesos, lo que ha permitido fortalecer la corporación y posicionarla como la mejor policía del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, Fuerza Civil ocupa el primer lugar nacional en confianza ciudadana entre las policías estatales, con casi 75 por ciento de aceptación, superando incluso a Yucatán, que anteriormente era considerado el estado más seguro de México.

“Sin duda, Fuerza Civil es la mejor policía de México. Hoy queremos que compita a nivel internacional, y por ello nos estamos preparando para dar nuestra mejor versión en el mundial, el desafío que enfrentaremos el siguiente año. Este 2025 cerramos con la reducción más drástica en la última década de uno de los delitos más complejos: el homicidio”, agregó el secretario.

3aa7c378-2797-486a-9fb6-a30d5232817e.jpg

El reto para los próximos dos años, lo que resta de administración, es mantener esos niveles de percepción de seguridad y confianza en la policía estatal, la reducción de los delitos de alto impacto y buscar que Fuerza Civil compita a nivel internacional como una de las mejores coporaciones de seguridad.


