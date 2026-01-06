Podcast
pirotecnica_uso_accidentes_b2808822d8
Coahuila

Disminuyen incidentes por pirotecnia en Saltillo en 2025

Protección Civil reportó menos emergencias e incendios por uso de cohetes, resultado de la concientización ciudadana y operativos de seguridad

El titular de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, informó que al cierre de 2025 se registró una disminución significativa en los incidentes relacionados con el uso de pirotecnia en la ciudad. Aunque aún no se cuenta con cifras oficiales sobre personas lesionadas, señaló que los casos fueron mínimos en comparación con años anteriores.

El funcionario explicó que también fue reducido el número de reportes por incendios en terrenos baldíos que requirieron la intervención del cuerpo de bomberos, situación que contrasta con lo ocurrido al inicio del año pasado, cuando se presentó una mayor carga de trabajo derivada del uso indiscriminado de cohetes y artefactos explosivos.

Martínez Ávalos destacó que estos resultados son producto de la concientización ciudadana y del trabajo coordinado con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual mantiene operativos para detectar y sancionar el uso ilegal de pirotecnia. Asimismo, reiteró el llamado a la población para evitar estas prácticas y contribuir a la seguridad y bienestar de la comunidad.


