Edificio abandonado genera plaga de ratas en Monterrey

Vecinos de la colonia Condocasa Mitras piden atención por un edificio abandonado ya que es fuente de ratas que afectan la salud pública de estas personas, además que hay personas en condición de calle que generan incendios o escándalos durante la noche.

El edificio que se planeó como un multifamiliar está ubicado en el cruce de las calles Cañón de las Flores y la avenida No Reelección, nunca se terminó de construir y sólo se volvió un problema para los vecinos.

“Hay mucha plaga de ratas, son ratas grandes, grandes y pues se meten puro drogadicto todos los días hay gente drogándose ahí, ya tiene una persona viviendo seis, siete años o más; ya habían limpiado, pero ahorita otra vez y el dueño, pues no sabemos quién es el dueño”, denunció Bertha Graciela Flores, vecina del edificio.

Bertha vive a lado del edificio y tuvo que aumentar la protección de su casa por temor a que las personas que viven en el edificio se metan, además que, durante la noche no puede dormir por el escándalo que provocan.

“De repente se escuchan ruidos de mujeres que gritan y de repente sí es mucho ruido de los drogadictos que están ahí siempre adentro y más que todo son las plagas de ratas que ahí se hicieron por tanta basura que meten”, dijo Bertha.

No saben quién es el dueño del edificio, les dicen que lo tiene hipotecado un banco, luego que algún abogado gastó miles de pesos para su limpieza, pero el edificio sigue siendo un problema del que los vecinos de Condocasa Mitras exigen se resuelva.

“Supuestamente lo tiene hipotecado un banco, pero queremos que alguien se haga responsable del edificio o que lo derrumben, sí porque ya se ha quemado en varias ocasiones”, exigió.

Hace como un año, un incendio fuerte dañó la casa de Bertha, por lo que pide atención de las autoridades para evitar que suceda alguna tragedia que afecte su patrimonio, su salud o ponga en riesgo su vida.

“La última vez que se quemó las llamaradas dieron hacia la calle y las paredes de mi casa tronaron; yo corro mucho riesgo también de que mi casa se vuelva a quemar otra vez, porque te digo, andan drogados, a veces las queman intencionalmente porque andan todos drogados”, finalizó.

