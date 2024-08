Educación en Nuevo León, rebasada para limpiar escuelas

La compleja tarea de limpiar 536 escuelas antes del inicio del Ciclo Escolar 2023-2024 rebasó la capacidad operativa de la Secretaría de Educación en Nuevo León, por lo que la dependencia se vio en la necesidad de convocar refuerzos.

Sin embargo, Sofialeticia Morales, secretaria de Educación en Nuevo León no consideró que la intervención de más actores de la sociedad civil y gubernamental para poner manos en la obra no es ayuda, sino su obligación, al recordar que la misma ley les obliga a participar y no dejar toda la responsabilidad a la institución educativa. Así lo expresó en la rueda de prensa “El Nuevo León Informa que ella encabezó“.

Desde padres de familia hasta elementos de la Guardia Nacional y demás dependencias y organizaciones de la sociedad civil, así lo reconoció Sofialeticia Morales, titular de dicha institución pública, quién explicó que si bien aún no concluyen las labores de limpieza y remoción de vegetación, las manos que ya se sumaron proyectan que sí se pueda cumplir con la meta.

Esto después de que el 7 de agosto, El Horizonte reveló que la meta propuesta por la dependencia estatal de limpiar 536 escuelas antes del inicio del 26 de agosto, cuando inician las clases, ponía en jaque su capacidad operativa.

Sofialeticia destacó que en los planteles donde se están construyendo aulas nuevas, se está haciendo uso de salones móviles hasta que se termine la edificación de los espacios fijos.

“Nosotros vamos a utilizar las aulas móviles heredadas que ahí les estamos poniendo, porque estas existían ya cuando llegamos y las estamos utilizando mientras se termina las aulas que está construyendo el ICIFED (Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León)”, mencionó Sofialeticia Morales.

Durante este periodo de receso escolar, la secretaria aseguró tener una disminución en los robos en planteles, debido a que han tenido más presencia con las brigadas de mantenimiento; sin embargo, es necesario no bajar la guardia, pese a ser menores incidentes a los de años anteriores.

Y ante el próximo regreso a clases, Sofialeticia señaló que los operativos mochila se hacen en las escuelas que soliciten la revisión, y no es un operativo fijo, también se tiene la intervención de especialistas para trabajar con maestros, padres de familia y alumnos, en caso de encontrar algún objeto prohibido.

“Como no hemos dejado de estar presente en las escuelas con distintos tipos de brigadas para estas escuelas dignas y seguras, la incidencia delictiva bajo muchísimo que yo lo tenga reportado, no tenemos ese caso de alerta, que en otros periodos de receso era altísimo ahora no lo tenemos.

“Nosotros tenemos el operativo mochila inmerso, primero en el respeto a los derechos humanos, lo lleva a cabo por los padres y madres de familia, y es a petición del director y la presidenta o presidente del consejo escolar de participación social”, agregó la encargada de Educación del estado.

