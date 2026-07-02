Emiten alerta por rachas intensas de viento en Nuevo León

La combinación de un canal de baja presión y el ingreso de humedad provocará rachas moderadas a fuertes de viento en Nuevo León

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Las autoridades en Nuevo León advirtieron de fuertes vientos para este jueves por la tarde en esta entidad.

Esto es debido a la presencia de un canal de baja presión al interior del país, y al ingreso de humedad.

Eso favorecerá la presencia de rachas de viento moderadas a fuertes en la entidad.

Pronostican fuertes rachas de viento por regiones

Según las proyecciones, así serán las rachas de viento por región:

—Norte: 40 a 60 km/h

—Oriente: 40 a 55 km/h

—Metropolitana: 40 a 50 km/h

—Citrícola: 40 a 50 km/h

—Montañosa: 30 a 40 km/h

—Sur: 40 a 50 km/h

Se espera que las rachas máximas sobre la zona metropolitana sean mayores entre las 18:00 y 22:00 horas.

Autoridades emiten recomendaciones preventivas

Y las recomendaciones son:

— Asegura objetos que puedan ser desplazados por el viento.



— Evita resguardarte bajo árboles o estructuras inestables.



— Conduce tu vehículo con precaución ante posibles rachas fuertes de viento.



— Mantente informado a través de fuentes oficiales.

Se mantiene monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León.

La fuente de información de este aviso es la Comisión Nacional del Agua, además de Protección Civil de Nuevo León.