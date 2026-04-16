Emiten Alerta Amber por infante desaparecido en Galeana

La Fiscalía General del Estado activó una Alerta Amber para localizar al menor Edgar Mateo Flores Ávila, de 8 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 14 de abril en el municipio de Galeana.

De acuerdo con la ficha oficial, el menor se encontraba en compañía de sus abuelos maternos, cuando presuntamente fueron privados de la libertad tras ser víctimas del robo del tractocamión en el que viajaban.

Difunden características físicas del menor

Edgar Mateo es de nacionalidad mexicana, tez morena, complexión robusta y mide aproximadamente 1.20 metros. Tiene cabello castaño oscuro, ojos café oscuros medianos, nariz mediana ancha y boca grande con labios gruesos.

Como seña particular, presenta un lunar pequeño abultado en la nuca.

El día de los hechos vestía camiseta blanca con rayas azules con la leyenda Ecko Unltd, bermuda azul y tenis negros con rojo.

Para reportes, se pide comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León.

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