Encuentra San Pedro más fallas en torres Gala y busca suspensión

El ayuntamiento de San Pedro encontró más fallas en el polémico proyecto Torres Gala, con lo que se busca mantener la suspensión.



Los desarrolladores de este complejo de departamentos ubicado en la zona Santa Engracia argumentaron al municipio que cuentan con la orden de un juez para levantar los sellos y continuar con la construcción.



Sin embargo, el Secretario de Desarrollo Urbano de San Pedro, Fernando Garza, aseguró no haber recibido notificación del juez; por el contrario, el municipio presentó un dictamen con fallas en el proyecto.



“Ellos argumentan que un juez pidió que levantáramos sellos; el plazo no se ha cumplido, pero, de todas maneras, aunque se cumpliera, nosotros ya presentamos hoy en la mañana un escrito con pruebas dictaminando que hay otras fallas en el proyecto de construcción.

“Son muy evidentes, por ejemplo, los muros de contención; existen los planos y no hay memoria de cálculo y ustedes saben que sin una memoria de cálculo, pues no se puede construir”, señaló el secretario.



Fernando Garza señaló que ellos siguen al pie de la letra las órdenes de los magistrados, ya que el señalamiento de las irregularidades en el proyecto Torres Gala fue por un particular; es decir, residentes de Torres Saqqara quienes promovieron el juicio a través de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.



De modo que esta problemática se queda en manos de los tribunales; sin embargo, se realizaron las revisiones de los permisos otorgados en la administración de Miguel Treviño de Hoyos.

“Nosotros lo que estamos haciendo es siguiendo al pie de la letra las instrucciones de los jueces y de los magistrados, eso es lo que estamos haciendo, porque si ustedes recuerdan, esto se inició por una demanda de un particular; ahí nosotros no tuvimos que ver, de hecho nos sorprendió cuando el juez nos pidió imponer sellos. Ahorita todo depende de los tribunales”, comentó Garza.





Comentarios