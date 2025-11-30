Endurecerá Guadalupe medidas contra vecinos ruidosos

Ante la inminente alza de festejos y reuniones por la temporada decembrina, el municipio de Guadalupe, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, reforzará su operativo de vigilancia para atender los reportes por ruido excesivo con el despliegue de oficiales en motocicletas.

Esta estrategia busca garantizar una respuesta más rápida a los llamados de la ciudadanía, contener los excesos y asegurar el descanso de las familias durante las celebraciones.

Román Rocha, director de Justicia Cívica en Guadalupe, señaló que los reportes de vecinos ruidosos suelen incrementarse significativamente en esta época del año.

Advirtió que, de ser detectado excediendo los niveles permitidos, los ciudadanos pueden enfrentar sanciones económicas o arresto administrativo.

El funcionario detalló las multas aplicables según el nuevo Reglamento de Justicia Cívica, en su Artículo 54, fracción cuarta, que oscilan entre los $4,525 y los $6,700 pesos.

El infractor también puede ser sancionado con un arresto administrativo de 36 horas o la realización de trabajos a favor de la comunidad.

Las mediciones de ruido que generan las multas son de 6:00 a 22:00 horas de 55 decibeles. De las 22:00 a las 6:00 horas es de 50 decibeles.

Finalmente, Rocha hizo un llamado a la ciudadanía para que evite realizar reportes falsos, ya que esto desvía unidades y retrasa la atención a quienes realmente necesitan el apoyo de las corporaciones.

