Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
australia_armas_leyes_f1ece39cf6
Internacional

Australia endurecerá leyes de armas tras atentado terrorista

El gobierno australiano anunció reformas inmediatas a las leyes de armas tras el ataque terrorista en Bondi durante una celebración judía

  • 15
  • Diciembre
    2025

Tras el ataque armado que sacudió a Australia el fin de semana, el gobierno federal anunció que impulsará de inmediato reformas más severas a las leyes de control de armas, pese a que el país ya cuenta con una de las regulaciones más estrictas del mundo.

El primer ministro Anthony Albanese afirmó que no habrá titubeos frente a la violencia y al odio, luego del tiroteo ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney, durante una celebración por Janucá, que dejó muertos y decenas de heridos, entre ellos una menor de 10 años, un rabino y un sobreviviente del Holocausto.

Endurecimiento legal tras la tragedia

Albanese señaló que su gobierno está dispuesto a “tomar cualquier acción necesaria”, incluida una actualización profunda del acuerdo nacional sobre armas de fuego vigente desde 1996.

Entre las medidas que se analizan está limitar el número de armas que puede poseer una persona y revisar las licencias de largo plazo.

Las autoridades confirmaron que uno de los atacantes contaba con permiso legal y había acumulado varias armas, lo que abrió un nuevo frente de debate sobre los controles actuales.

El ataque que estremeció a Australia

La violencia estalló al caer la tarde en uno de los puntos más emblemáticos del país, cuando miles de personas disfrutaban del verano.

En un parque cercano a la playa, familias judías participaban en un evento comunitario cuando dos hombres armados abrieron fuego.

La policía abatió a uno de los agresores en el lugar, mientras que el segundo permanece hospitalizado en estado crítico. Al menos 38 personas continúan recibiendo atención médica, incluidos dos agentes.

Antisemitismo bajo la lupa

El atentado reavivó fuertes críticas de líderes judíos, quienes acusan a las autoridades de no haber actuado con suficiente firmeza frente al aumento de ataques antisemitas en Sídney y Melbourne durante el último año.

Representantes de la comunidad exigieron mayor protección y acciones preventivas reales, al tiempo que cuestionaron por qué los responsables no fueron detectados antes.

Más inteligencia y menos armas

Además de los cambios legales, el gobierno evalúa reforzar el uso de inteligencia para determinar quién puede acceder a una licencia de armas y restringir su posesión a ciudadanos australianos.

A nivel estatal, Nueva Gales del Sur también anunció modificaciones, aunque sin detallar aún su alcance.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

subsecretario_presunto_cae_074147ba93
Cae presunto agresor del subsecretario de Seguridad de Colima
subsecretario_seguridad_publica_colima_af70a7a1e1
Atacan a balazos a subsecretario de Seguridad en Colima
ataque_tepalcingo_morelos_cinco_muertos_0fe09fa110
Ataque en carretera de Morelos deja cinco muertos
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_aranceles_c6a3e1daef
‘Pondrán escudo’ a 350,000 empleos con nuevo paquete arancelario
finanzas_sector_inmobiliario_1c4bb7af57
Resiente sector inmobiliario de NL incertidumbre por aranceles
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_09_13_AM_ca703365c1
Alistan nombramiento de nuevo fiscal anticorrupción
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres
publicidad
×