Australia endurecerá leyes de armas tras atentado terrorista

Tras el ataque armado que sacudió a Australia el fin de semana, el gobierno federal anunció que impulsará de inmediato reformas más severas a las leyes de control de armas, pese a que el país ya cuenta con una de las regulaciones más estrictas del mundo.

El primer ministro Anthony Albanese afirmó que no habrá titubeos frente a la violencia y al odio, luego del tiroteo ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney, durante una celebración por Janucá, que dejó muertos y decenas de heridos, entre ellos una menor de 10 años, un rabino y un sobreviviente del Holocausto.

Endurecimiento legal tras la tragedia

Albanese señaló que su gobierno está dispuesto a “tomar cualquier acción necesaria”, incluida una actualización profunda del acuerdo nacional sobre armas de fuego vigente desde 1996.

Entre las medidas que se analizan está limitar el número de armas que puede poseer una persona y revisar las licencias de largo plazo.

Las autoridades confirmaron que uno de los atacantes contaba con permiso legal y había acumulado varias armas, lo que abrió un nuevo frente de debate sobre los controles actuales.

El ataque que estremeció a Australia

La violencia estalló al caer la tarde en uno de los puntos más emblemáticos del país, cuando miles de personas disfrutaban del verano.

En un parque cercano a la playa, familias judías participaban en un evento comunitario cuando dos hombres armados abrieron fuego.

La policía abatió a uno de los agresores en el lugar, mientras que el segundo permanece hospitalizado en estado crítico. Al menos 38 personas continúan recibiendo atención médica, incluidos dos agentes.

🚨 Un tiroteo masivo, descrito como un acto de terrorismo, dejó este sábado al menos 12 personas sin vida, incluido uno de los atacantes, y 29 heridos en Bondi Beach, Sídney, Australia. https://t.co/3DZQM2SixO pic.twitter.com/2C7WGwTNho — El Horizonte (@ElHorizontemx) December 14, 2025

Antisemitismo bajo la lupa

El atentado reavivó fuertes críticas de líderes judíos, quienes acusan a las autoridades de no haber actuado con suficiente firmeza frente al aumento de ataques antisemitas en Sídney y Melbourne durante el último año.

Representantes de la comunidad exigieron mayor protección y acciones preventivas reales, al tiempo que cuestionaron por qué los responsables no fueron detectados antes.

Más inteligencia y menos armas

Además de los cambios legales, el gobierno evalúa reforzar el uso de inteligencia para determinar quién puede acceder a una licencia de armas y restringir su posesión a ciudadanos australianos.

A nivel estatal, Nueva Gales del Sur también anunció modificaciones, aunque sin detallar aún su alcance.

