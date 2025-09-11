Cerrar X
Nuevo León

Entregará Samuel García su Cuarto Informe el 15 de octubre

El mandatario estatal proyecta realizar en la primera semana de noviembre la ceremonia oficial alusiva a su Cuarto Informe

El gobernador Samuel García dijo que su Cuarto Informe de Gobierno será entregado al Congreso Local el próximo 15 de octubre. 

Posterior a eso, el mandatario estatal proyecta realizar en la primera semana de noviembre la ceremonia oficial alusiva. 

El mandatario afirmó que se cumplirá con la rendición de cuentas. 

"El Informe se entrega el día 15, y yo espero en la primera semana de noviembre, todavía no tengo fecha, hacer el evento”, expresó.


