Entregará Samuel García su Cuarto Informe el 15 de octubre
El mandatario estatal proyecta realizar en la primera semana de noviembre la ceremonia oficial alusiva a su Cuarto Informe
- 11
-
Septiembre
2025
El gobernador Samuel García dijo que su Cuarto Informe de Gobierno será entregado al Congreso Local el próximo 15 de octubre.
Posterior a eso, el mandatario estatal proyecta realizar en la primera semana de noviembre la ceremonia oficial alusiva.
El mandatario afirmó que se cumplirá con la rendición de cuentas.
"El Informe se entrega el día 15, y yo espero en la primera semana de noviembre, todavía no tengo fecha, hacer el evento”, expresó.
